«Будет перерасчет»: в Ярославской области подняли выплату владельцам частных домов. За что дают деньги

В Ярославской области владельцам домов будут платить по 25 тысяч рублей — как получить деньги Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области подняли выплату владельцам частных домов с 15 до 25 тысяч рублей. Денежное поощрение направляют собственникам за содержание фасадов домов у дорог.

«Почти вдвое увеличили размер компенсации за покраску фасадов частных домов, которые расположены вдоль дорог. Теперь их владельцы могут рассчитывать на получение 25 тысяч рублей вместо прежних 15 тысяч. Для собственников, которые уже участвуют в программе, будет сделан перерасчет с повышением выплаты», — сообщил 5 августа губернатор Михаил Евраев.

Ранее деньги планировали платить владельцам домов, расположенных вдоль федеральных и региональных дорог. Это трассы М8, Р132 «Золотое кольцо», Ярославль — Рыбинск, Углич — Ростов, Ярославль — Любим, Данилов — Пошехонье и другие. С августа в перечень включили еще 288 дорог, в том числе 261 — местного значения.

Выплата предоставляется за покраску фасада и боковых стен, а также гаража, бани и забора. В администрации уточнили, что допускается использование насыщенных цветов: красного, желтого, зеленого, синего, фиолетового и других.

Условия получения компенсации за покраску дома:

здание должно быть расположено вдоль автодорог, включенных в программу;

покраска должна проводиться в период с 9 июня по 1 ноября 2025 года;

до начала работ необходимо подать предварительное заявление и предоставить фото до покраски;

затем нужно прислать фото в процессе работ и итоговый результат.