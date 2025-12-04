«Кому-то приглянулось помещение?»: ярославцы рассказали о закрытии отделения помощи семье и детям

Ярославцы переживают из-за информации о закрытии отделения помощи семье и детям, входящего в состав социально-реабилитационного центра для несовершеннолетених «Медвежонок».

Сейчас оно работает на улице Юности, 21 в Ленинском районе Ярославля. Люди приходят туда, в том числе, за помощью профильных специалистов: логопеда, психолога, дефектолога и других.

«Отделение работает много лет и совершенно бесплатно оказывает услуги семьям участников СВО, что немаловажно в сложившейся ситуации. Многодетным семьям, семьям попавшим в трудную жизненную ситуацию, семьям имеющим детей с особенностями развития, переселенцам. В это отделение может обратиться любой житель города и области и получить своевременную, квалифицированную, бесплатную помощь. Это очень важно для ранее перечисленных слоев населения, так как многие подобные организации оказывают услуги платно, а это не по силам многим семьям», — рассказал читатель 76.RU Иван.

По словам Ивана, многие семьи, пользующиеся услугами местных специалистов, задались вопросом о том, что будет с учреждением.

«А может, как всегда, кому-то приглянулось помещение, в котором оно находится?», — задался вопросом ярославец.

Отделение переезжает

В правительстве Ярославской области успокоили: работа учреждения будет продолжаться. Но уже по другому адресу.

«В связи с тем, что в каждом муниципальном учреждении Ярославля — комплексном центре социального обслуживания населения — функционируют отделения помощи семье и детям, услуги, которые в настоящее время оказываются в отделении помощи семье и детям СРЦ „Медвежонок“, с февраля 2026 года будут оказываться в отделении помощи семье и детям Комплексного центра социального обслуживания населения Ленинского района по адресу: Ярославль, проспект Ленина, 3», — уточнили власти.

В отделении организована работа по патронажу семей, в том числе находящихся в социально-опасном положении.

«Оказываются социально-психологические, социально-педагогические услуги, функционирует группа дневного пребывания для несовершеннолетних из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, проводятся консультации для родителей с целью повышения педагогических компетенций и разрешения детско-родительских конфликтов. Смена адреса отделения на предоставление и качество услуг для получателей никак не повлияет», — пообещали в правительстве.

Также в правительстве уточнили, что с февраля 2026 года социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Медвежонок» продолжит свою работу как ГКУ социального обслуживания Ярославской области социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Семейный центр» по прежнему адресу: Ярославль, улица Юности, 18. Там расположат приемное и стационарное отделения.

Ранее мы рассказывали, что в Ярославской области планируют объединить социально-реабилитационные центры региона в единое учреждение. Работать они будут на базе «Медвежонка». Вместе с этим, в учреждениях грядут сокращения.