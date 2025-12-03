Фрезеровщика из Ярославской области наградили в Кремле: чем он отличился

Фрезеровщика из Гаврилов-Яма Ярославской области Евгения Курохтанова наградили в Кремле. Он занял третье место в своей номинации во всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии», который проводится в рамках национального проекта «Кадры».

Церемония чествования победителей и призеров прошла в Государственном Кремлевском дворце 3 декабря. Награду представителю Ярославской области вручил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

«Всероссийский конкурс „Лучший по профессии“ является эффективным механизмом популяризации рабочих специальностей, наглядной демонстрацией мастерства людей труда и востребованности рабочих кадров на современном рынке труда», — сказала заместитель председателя правительства Ярославской области области Вера Даргель.

По словам Евгения Курохтанова, конкурс дал ему возможность еще раз убедиться в правильности профессионального выбора, сделанного почти четверть века назад, а также импульс для дальнейшего повышения уровня мастерства.

Известно, что Евгений — выпускник гаврилов-ямской общеобразовательной школы № 2. С 2004 года работает на машиностроительном заводе «Агат». Имеет высший, шестой разряд в своей специальности. Не раз был победителем и призером заводских конкурсов.

