В Ярославской области появится новая «Медвежья тропа»: где именно

В Ярославской области появится новая «Медвежья тропа». Следы лап можно будет увидеть в Ростове Великом. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Михаил Евраев.
Туристический маршрут объединит главные достопримечательности города. Протяженность тропы планируется сделать больше одного километра.
«Он объединит знаковые объекты и позволит гостям лучше познакомиться с ключевыми достопримечательностями одного из древнейших и самых узнаваемых городов России», — отметил губернатор Ярославской области.
Туристический маршрут «Медвежья тропа» появился в Ярославле летом 2023 года. Он представляет собой 500 оттисков медвежьих лап, которые ведут от музея-заповедника до ротонды на Волжской набережной. Туристы, следуя по маршруту, который символизирует город и составляет около шести километров, смогут ознакомиться с основными достопримечательностями столицы Золотого кольца. Инициатива была разработана правительством области и администрацией Ярославля совместно с компанией «Ярославский бройлер».
«Медвежью тропу» также планируют сделать в Угличе, Переславле-Залесском, Рыбинске и других городах области.
