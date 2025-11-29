В Ярославской области появится новая «Медвежья тропа»: где именно

В Ярославской области появится новая «Медвежья тропа». Следы лап можно будет увидеть в Ростове Великом. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Михаил Евраев.

Туристический маршрут объединит главные достопримечательности города. Протяженность тропы планируется сделать больше одного километра.

«Он объединит знаковые объекты и позволит гостям лучше познакомиться с ключевыми достопримечательностями одного из древнейших и самых узнаваемых городов России», — отметил губернатор Ярославской области.