НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас0°C

Сейчас в Ярославле
Погода

пасмурно, без осадков

ощущается как -4

0 м/c,

 756мм 86%
Подробнее
2 Пробки
USD 78,23
EUR 90,82
Экопроекты российских компаний
Где заработали новые «Пауки»
«Умные решения»
Что изменилось в сквере 950-летия Ярославля
Пушистые работники пожарных частей
Погода в выходные
Обзор сладких подарков на Новый год
Врачи ответили на самые частые запросы из интернета
Сделал предложение на концерте: видео
Город В Ярославской области появится новая «Медвежья тропа»: где именно

В Ярославской области появится новая «Медвежья тропа»: где именно

Смотрим подробности

448
В Ростове Великом появится медвежья тропа | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ростове Великом появится медвежья тропа | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ростове Великом появится медвежья тропа

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области появится новая «Медвежья тропа». Следы лап можно будет увидеть в Ростове Великом. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Михаил Евраев.

Туристический маршрут объединит главные достопримечательности города. Протяженность тропы планируется сделать больше одного километра.

«Он объединит знаковые объекты и позволит гостям лучше познакомиться с ключевыми достопримечательностями одного из древнейших и самых узнаваемых городов России», — отметил губернатор Ярославской области.

Туристический маршрут «Медвежья тропа» появился в Ярославле летом 2023 года. Он представляет собой 500 оттисков медвежьих лап, которые ведут от музея-заповедника до ротонды на Волжской набережной. Туристы, следуя по маршруту, который символизирует город и составляет около шести километров, смогут ознакомиться с основными достопримечательностями столицы Золотого кольца. Инициатива была разработана правительством области и администрацией Ярославля совместно с компанией «Ярославский бройлер».

«Медвежью тропу» также планируют сделать в Угличе, Переславле-Залесском, Рыбинске и других городах области.

Недавно мы рассказывали, за что Ярославскую область так любят туристы.

ПО ТЕМЕ
Алёна ТроицкаяАлёна Троицкая
Алёна Троицкая
корреспондент
Туризм Тропа Михаил Евраев
Лайк
TYPE_LIKE1
Смех
TYPE_HAPPY1
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
9
Гость
1 час
Доделайте сначала толком парки города,потом хоть лапы хоть копыта..ну реально,задолбали уже с пофигизмом вашим
Гость
1 час
Вообще то там должна быть оленья тропа, на гербе Ростова олень. Но поскольку медведь всех оленей сожрал, пусть будет медвежья.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Аккуратный пояс, напоминающий упряжь»: в чём встречать Новый год 2026 — рассказала стилист
Татьяна Еремеева
Имиджмейкер, психолог, дизайнер одежды. Автор книги «Стиль и подсознание»
Мнение
Ор выше гор. Почему третий сезон «Метода» не вывозит — впечатления от первых серий
Зоя Кузнецова
главный редактор Ирсити.Ру
Мнение
«Милый дядька, только убийца». История кровавого преступника, ставшего художником в тюрьме
Данил Сергеев
Доцент кафедры уголовного права Уральского государственного юридического университета
Мнение
Ромком, который вы давно ждали: кому точно стоит посмотреть фильм «Сводишь с ума»
Анна Колотова
Мнение
«Старость не болезнь»: психолог о том, как не утратить молодость раньше времени
Лариса Паркина
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление