Ваши фото с вероятностью 70% используют мошенники: зачем они это делают и как с этим бороться

У вас когда-нибудь что-нибудь воровали? Смартфон, деньги, украшения? А может быть, вы попадались на уловки мошенников? А как вы поступите, если узнаете, что у вас буквально украли лицо?
На связи корреспондент 116.RU Ильгиз — у меня своровали личную фотографию и выдавали себя за меня. Абсолютно незнакомый мне человек поставил на аватарку в мессенджере мое лицо и так знакомился с девушками.
Поскольку эта история меня до сих пор возмущает, я, пользуясь служебным положением, решил предать ее огласке. А еще узнал у юриста и специалиста по диджиталу, можно ли с этим что-то сделать.
«Удали фото, ты с деревни, что ли?»
16 марта в половине второго ночи мне написал незнакомый человек: он скинул ссылку на аккаунт в Telegram и спросил, мне ли он принадлежит. Фотография моя, но ссылка не сходится, да и никнейм другой. Я в полном недоумении. Кто мог вот так просто взять мою фотографию и поставить ее себе на аватарку?
Пишу своему псевдобрату-близнецу практически в это же время, но ответа на свои вопросы не получаю. Лишней мороки не хотелось, я и пустил это дело на самотек. И только спустя полгода вспомнил об этом случае. «Близнец» написал мне сам 22 октября одно слово: «Что?»
Я решил расспросить человека, который использовал мою фотографию, зачем он это сделал. Но в ответ получил только грубости и насмешки. Получилось выяснить только то, что это парень и что он не из нашей страны. А фотографию, по его словам, использовал, чтобы знакомиться с девушками.
— Чел, я просто нашел фотки в интернете и сидел в (приложении для знакомств. — Прим. ред.). У тебя фотки в открытом доступе во «ВКонтакте». Иди удали их, чтобы никто не мог их скачать. Ты из деревни, что ли? — так аргументировал кражу фотографии мой оппонент. .
Справедливости ради: сейчас у «близнеца» уже нет моего фото на аватарке. Вместо нее просто какое-то изображение. К какому-то компромиссу мы не пришли, но так как моим лицом больше не пользуются, я решил остановиться на этом.
«На личный бренд люди лучше клюют»
Стало интересно, законно ли вообще брать чужие селфи и для чего это может быть нужно другим людям. В беседе с корреспондентом 116.RU директор диджитал-агентства Setkateam Артем Караков объясняет: в такую ситуацию может попасть каждый. И в целом чужие фотографии могут использовать, поскольку они есть в открытом доступе.
— Фотографию могут использовать скам-проекты, казино, различные ставки, крипта и всё прочее, потому что на личный бренд люди лучше клюют. Поэтому можно взять просто рандомного человека и «литься» (перенаправлять пользователей на нужный интернет-ресурс. — Прим. ред.). С учетом того, что основа таких проектов — либо скам, либо просто рандомные вещи, можно прямо в моменте взять и найти себе клиентов на свои инфоуслуги при небольшой рекламном бюджете, — говорит Караков.
При этом наш собеседник подтверждает, что фотографии могут использовать для проектов, которые действуют в других странах.
С вероятностью 70% вашими фотографиями «льются» проекты где-нибудь на Украине, Казахстане и прочих бывших странах СНГ. Вы даже можете этого не знать, потому что у вас геолокация другая. Прямо реально нужно поискать, посмотреть, масса скам-проектов существует, которые сначала были в России, а потом переехали в другие страны.
Мессенджеры, по словам Каракова, вряд ли могут что-то сделать, если у вас своровали фотографии. Если речь, конечно, не идет про шантаж. Только в этом случае на вашу жалобу могут отреагировать.
Что говорит закон?
Ну а если вдруг вы столкнулись с такой же ситуацией, как и я, закон может встать на вашу сторону. По словам казанского адвоката Тимура Табакчи, изображение человека охраняется законом, а именно статьей 152.1 Гражданского кодекса.
— Без вашего согласия использовать ваше фото запрещено, только если оно не было сделано в публичных местах или за вознаграждение. Если мы говорим про обычное использование фото другим человеком — например, он поставил ваше фото в свой профиль без согласия, — то это само по себе уголовным или административным правонарушением еще не является, — объясняет юрист.
А вот если человек использует вашу фотографию для того, чтобы ввести других людей в заблуждение, создав аккаунт-клон, то, в зависимости от умысла, такие действия могут содержать различные составы правонарушений.
— Начиная от клеветы, если аккаунт создан для того, чтобы опорочить вас в глазах других людей, и нарушения неприкосновенности частной жизни, если аккаунт создан для распространения вашей личной или семейной тайны. Заканчивая вымогательством: «Не заплатишь мне — я не удалю аккаунт и напишу от твоего имени кому-то» и мошенничеством, если от вашего лица пишут знакомым с целью выманить деньги, — говорит Табакчи.
Что можно сделать, если вашей фотографией воспользовались? По словам адвоката, можно потребовать через суд, чтобы изображение удалили. Но для этого нужно знать человека, который украл вашу фотографию.
— Если вам точно известна личность нарушителя и вы хотите, чтобы он понес за это какую-то ответственность, советую вам поступить следующим образом. Подаете заявление в полицию по месту жительства нарушителя о том, что он неправомерно использовал ваше изображение. Полиция проводит проверку, и надо добиться, чтобы этот человек был опрошен. В ходе опроса он, скорее всего, подтвердит факт размещения изображения. Будет вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, однако материалы доследственной проверки будут надежным доказательством в дальнейшем в суде, — говорит адвокат.
А вот если личность злоумышленника вам неизвестна, будет сложнее добиться удаления снимка. Если только обратиться к администрации соцсети с просьбой удалить недостоверную информацию и свою личную фотографию.
А сталкивались ли вы с таким?
