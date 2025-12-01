Ваши фото с вероятностью 70% используют мошенники: зачем они это делают и как с этим бороться

У вас когда-нибудь что-нибудь воровали? Смартфон, деньги, украшения? А может быть, вы попадались на уловки мошенников? А как вы поступите, если узнаете, что у вас буквально украли лицо?

На связи корреспондент 116.RU Ильгиз — у меня своровали личную фотографию и выдавали себя за меня. Абсолютно незнакомый мне человек поставил на аватарку в мессенджере мое лицо и так знакомился с девушками.

Поскольку эта история меня до сих пор возмущает, я, пользуясь служебным положением, решил предать ее огласке. А еще узнал у юриста и специалиста по диджиталу, можно ли с этим что-то сделать.

«Удали фото, ты с деревни, что ли?»

16 марта в половине второго ночи мне написал незнакомый человек: он скинул ссылку на аккаунт в Telegram и спросил, мне ли он принадлежит. Фотография моя, но ссылка не сходится, да и никнейм другой. Я в полном недоумении. Кто мог вот так просто взять мою фотографию и поставить ее себе на аватарку?

Пишу своему псевдобрату-близнецу практически в это же время, но ответа на свои вопросы не получаю. Лишней мороки не хотелось, я и пустил это дело на самотек. И только спустя полгода вспомнил об этом случае. «Близнец» написал мне сам 22 октября одно слово: «Что?»

Я решил расспросить человека, который использовал мою фотографию, зачем он это сделал. Но в ответ получил только грубости и насмешки. Получилось выяснить только то, что это парень и что он не из нашей страны. А фотографию, по его словам, использовал, чтобы знакомиться с девушками.

— Чел, я просто нашел фотки в интернете и сидел в (приложении для знакомств. — Прим. ред.). У тебя фотки в открытом доступе во «ВКонтакте». Иди удали их, чтобы никто не мог их скачать. Ты из деревни, что ли? — так аргументировал кражу фотографии мой оппонент. .