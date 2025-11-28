НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Ярославль попал в топ популярных направлений на новогодние праздники. За что туристы выбирают город

Ярославль попал в топ популярных направлений на новогодние праздники. За что туристы выбирают город

Публикуем мнение эксперта

Публикуем мнение эксперта

100
Ярославль вошел в топ популярных направлений на январские выходные

Ярославль вошел в топ популярных направлений на январские выходные

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Ярославль попал в рейтинг городов, куда россияне поедут на отдых в новогодние каникулы. Об этом сообщают наши коллеги из MSK1.RU со ссылкой на управляющего директора сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок» Ирину Козлову.

«Многие россияне дальним поездкам предпочитают направлениях для экскурсионно-познавательного отдыха. Здесь на первом месте города Золотого кольца и другие исторические центры. Рост бронирований в Ярославле составляет +58%, в Твери — +50%, в Костроме — +45%», — уточнила эксперт.

По данным Ирины Козловой, стоимость проживания в Ярославле — 8600 рублей за ночь, стоимость билетов в одну сторону — от 3500 рублей.

В список городов, где россияне будут проводить новогодние также попали Владимир, Псков, Смоленск, Великий Новгород, Кавказские Минеральные Воды. Активным путешественникам также советуют рассмотреть Кировск, Мурманск и Архангельск. В этих местах ищут снег и горнолыжку.

Не теряют популярности среди туристов Санкт-Петербург, Казань, Сочи, Калининград, Нижний Новгород, Краснодар, Екатеринбург.

Ранее мы рассказывали, как отдыхаем этой зимой.

А вы бы посоветовали туристам заглянуть в наш город?

Кстати. Мы в родном Любимском краю не только встречаем Новый год абсолютно бесплатно, мы весь год живем бесплатно. А какая у нас зимой красота и тишина! И кому придет в голову отдать треть пенсии за одну ночь в Ярославле? Дурней нема!
