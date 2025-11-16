НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробкиZODY
Зима уже близко: какая погода ожидает ярославцев на ближайшей неделе

Зима уже близко: какая погода ожидает ярославцев на ближайшей неделе

Публикуем прогноз экспертов центра «Фобос»

829
На неделе в Ярославле ожидаются осадки в виде снега | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНа неделе в Ярославле ожидаются осадки в виде снега | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На неделе в Ярославле ожидаются осадки в виде снега

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Зима постепенно приходит в город. На неделе с 17 ноября, по прогнозу сотрудников центра «Фобос», в Ярославле ожидаются осадки в виде снега.

Погода на неделю по дням

В понедельник 17 ноября ночью ожидается -2…-4°C, днем потеплеет до -1…+1°C. Синоптики прогнозируют небольшой снег.

Во вторник 18 ноября ночью будет тепло — от +3°C до +5°C. Днем температура поднимется до +7…+9°C. В этот день по прогнозу возможен сильный дождь и туман.

В среду 19 ноября в течение дня продержится 0…+2°C. В этот день также ожидаются осадки в виде небольшого снега.

В ночь на 20 ноября столбики термометров опустятся до -1…-3°C, днем поднимутся, но не сильно — до -1…+1°C.

В течение суток пятницы 21 ноября ожидается повышенное атмосферное давление, небольшой снег и туман. Ночью температура понизится до -1…-3°C, днем продержится около -1…+1°C.

Узнать прогноз погоды можно также в сервисе «Погода 76.RU».

Оперативную информацию о жизни Ярославля и Ярославской области можно узнать из наших каналов в Telegram и MAX, а также в группе во «ВКонтакте».

Комментарии
3
Гость
1 час
Последнее тепло раздав, Ноябрь вышел на прямую. Он с грустью жёг листву в кострах, О тёплом солнышке тоскуя. Ему наскучили дожди, С уныло-монотонным блюзом, Он понимал, что впереди Всё зыбко: минусы без плюсов. Рассыпав бусы по земле Случайно сорванной рябины, Вздыхая, думал о зиме - Как в мире всё необратимо...
Гость
1 час
Скорей бы весна!
Читать все комментарии
Гость
