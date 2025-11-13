«В других местах работает»: ярославцы пожаловались на проблемы с мобильным интернетом. Ответ властей

Ярославцы пожаловались на проблемы с мобильным интернетом Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Жительница Ярославля пожаловалась на проблемы с мобильным интернетом. По ее словам, сеть в доме на пересечении проспекта Авиаторов и Красноборской улицы в Заволжском районе не ловит с пятницы, 7 ноября.

«При этом в центре и других районах города мобильный интернет есть. Может быть, забыли включить, или в чем проблема, непонятно, учитывая, что сообщений о беспилотной опасности не поступало и в других местах [интернет] работает»? — задалась вопросом ярославна Елена.

В Министерстве региональной безопасности Ярославской области рассказали, что снижение скорости мобильного интернета и мобильной связи производится в зависимости от оперативной обстановки при угрозе атаки БПЛА. При этом вопросы отключения мобильного интернета и сотовой связи не относятся к компетенции органов исполнительной власти региона.

«Мероприятия по замедлению мобильного интернета и сотовой связи проводятся в целях обеспечения безопасности вашей жизни и здоровья, а также безопасности жителей региона и объектов критической инфраструктуры», — рассказали в Министерстве региональной безопасности Ярославской области.