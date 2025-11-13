НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробкиZODY
«В других местах работает»: ярославцы пожаловались на проблемы с мобильным интернетом. Ответ властей

«В других местах работает»: ярославцы пожаловались на проблемы с мобильным интернетом. Ответ властей

Публикуем заявление Министерства региональной безопасности

Ярославцы пожаловались на проблемы с мобильным интернетом

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Жительница Ярославля пожаловалась на проблемы с мобильным интернетом. По ее словам, сеть в доме на пересечении проспекта Авиаторов и Красноборской улицы в Заволжском районе не ловит с пятницы, 7 ноября.

«При этом в центре и других районах города мобильный интернет есть. Может быть, забыли включить, или в чем проблема, непонятно, учитывая, что сообщений о беспилотной опасности не поступало и в других местах [интернет] работает»? — задалась вопросом ярославна Елена.

В Министерстве региональной безопасности Ярославской области рассказали, что снижение скорости мобильного интернета и мобильной связи производится в зависимости от оперативной обстановки при угрозе атаки БПЛА. При этом вопросы отключения мобильного интернета и сотовой связи не относятся к компетенции органов исполнительной власти региона.

«Мероприятия по замедлению мобильного интернета и сотовой связи проводятся в целях обеспечения безопасности вашей жизни и здоровья, а также безопасности жителей региона и объектов критической инфраструктуры», — рассказали в Министерстве региональной безопасности Ярославской области.

Чтобы узнать, по какой причине у того или иного пользователя возникли проблемы с мобильным интернетом, можно также обратиться к своему сотовому оператору.

Алина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Мобильный интернет Связь Министерство региональной безопасности
Комментарии
Инженер1
9 часов
Сколько не отключают, а аппараты летают и летають. И всё дальше и дальше..
Гость
9 часов
Скоро совсем не будет перебоев. Полностью отключат и жаловаться будет некуда.
