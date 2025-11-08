НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробкиZODY
Город Отставание от графика и нарушение норм: в Ярославской области проверили строительство проблемного дома

Отставание от графика и нарушение норм: в Ярославской области проверили строительство проблемного дома

На площадку выезжал региональный прокурор

328
В Ярославской области проверили строительство дома для расселения аварийного жилья | Источник: Прокуратура Ярославской области / TelegramВ Ярославской области проверили строительство дома для расселения аварийного жилья | Источник: Прокуратура Ярославской области / Telegram

В Ярославской области проверили строительство дома для расселения аварийного жилья

Источник:

Прокуратура Ярославской области / Telegram

В Ярославской области проверили ход строительства нового дома на 49 квартир для переселенцев из аварийного жилья. Объект находится в Гаврилов-Яме и уже получил статус проблемного.

Работы ведутся в рамках регионального проекта «Жилье» национального проекта «Инфраструктура для жизни». Контракт на проектирование, строительство и ввод дома в эксплуатацию администрация Гаврилов-Яма заключила в мае 2024 года с ООО «Стройкоммунэнерго».

«Поскольку строительство велось со значительным отставанием от графика и с нарушением строительных норм и правил, прокуратура Гаврилов-Ямского района вносила представления об устранении нарушений главе администрации городского поселения Гаврилов-Ям. По итогам их рассмотрения контракт с подрядчиком расторгнут, организация внесена в реестр недобросовестных поставщиков», — сообщили в прокуратуре Ярославской области.

В сентябре 2025 года на объект вышел новый подрядчик.

На строительную площадку выехала комиссия в составе прокурора Ярославской области Климента Юрздицкого, заместителя председателя правительства Ярославской области Александра Баланцева, главы Гаврилов-Ямского округа Алишера Рустамова, представителей подрядчика, ресурсоснабжающих организаций.

В ходе инспекции прокурор области предупредил представителей заказчика и подрядчика об ответственности за ненадлежащее исполнение контракта, а также обратил внимание заместителя председателя регионального Правительства и прокурора района на необходимость усиления контроля за ходом выполнения работ.

В прокуратуре добавили, что на постоянном контроле находится возведение и других домов для расселения ветхого и аварийного жилья в регионе.

Екатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
