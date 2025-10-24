НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Город В Ярославской области благоустроят пешеходный центр за 119 млн рублей. Но есть нюанс

В Ярославской области благоустроят пешеходный центр за 119 млн рублей. Но есть нюанс

Почему с победителем аукциона не заключат контракт

520
В Ярославской области благоустроят пешеходную зону | Источник: Анастасия Вязигина / 76.RUВ Ярославской области благоустроят пешеходную зону | Источник: Анастасия Вязигина / 76.RU

В Ярославской области благоустроят пешеходную зону

Источник:

Анастасия Вязигина / 76.RU

В Рыбинске Ярославской области благоустроят пешеходную зону на Стоялой улице. Потратить на работы планируют 119 миллионов 24 тысячи 79 рублей. Информация об этом появилась на сайте «Госзакупок».

Выполнять работы по благоустройство должны с 30 апреля 2026 по 14 ноября 2026 года. В документации указано, что во время благоустройства, рабочие, в том числе, оборудуют водоотведение, проведут озеленение территории, будет установлено наружное освещение, а также видеонаблюдение.

Судя по данным сайта «Госзакупок», в аукционе участвовали две компании. Одна из них предложила свои услуги по благоустройству за 107 миллионов 777 тысяч 777 рублей и 77 копеек, став победителем торгов. Однако позже фирма отказалась заключать контракт.

«Победитель — отказ от заключения контракта или уклонение участника от заключения контракта», — указано в результатах определения исполнителя.

Теперь контракт должны заключить со вторым участником торгов, предложившим выполнить работы по начальной максимальной стоимости — 119 миллионов 24 тысячи 79 рублей 61 копейку.

В Рыбинске на масштабное благоустройство центра города потратят больше 600 миллионов рублей. Одним из первых пешеходным было решено сделать Преображенский переулок. Эти работы выполнит местная фирма «Зеленый город».

Масштабное благоустройство пройдет не только в Рыбинске, аналогичную идею о создании пешеходного центра реализуют в Ярославле, Ростове Великом и других городах области.

В столице Золотого кольца работы начались 10 сентября, первой от машин освободят улицу Максимова, затем в плане — Депутатская, Андропова, Нахимсона и Депутатский переулок. Подробности о благоустройстве мы публикуем в сюжете.

Как считаете, нужны ли в городах Ярославской области пешеходные центры?

Конечно, тогда будет порядок и красота
Это не всегда удобно, должна быть возможность приехать в центр на машине
Отвечу в комментариях
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Комментарии
17
Гость
1 час
А на Лермонтова вместо асфальта междомовой проезд грязью засыпали и заровняли, так идет развитие проекта доступной городской среды , просто полным ходом, была дорожка асфальтовая, а стала грунтовая. Зато в центре всё будет красиво.
Гость
1 час
Как надоели эти выбросы огромных денег на ветер,не на нужды горожан .,опять криво накосо и кое как.
Читать все комментарии
