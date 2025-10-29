В Ярославской области приостановили выбор подрядчика для создания пешеходного центра. Почему

В Рыбинске приостановили определение подрядчика по благоустройству центральной улицы Источник: Анастасия Вязигина / 76.RU

В Ярославской области приостановили выбор подрядчика, который займется благоустройством пешеходной зоны на Стоялой улице в Рыбинске. На сайте «Госзакупок» появилась информация о том, что это произошло из-за жалобы.

Астраханское ООО «Клинлюкс», ставшее победителем аукциона, обратилось в Ярославское Межрегиональное УФАС России. В компании рассказали, что 15 октября представители фирмы получили контракт, который они не подписали в течение пяти рабочих дней. Из-за этого «Клинлюкс» признали уклонившейся от подписания контракта. Но представители компании оказались не согласны с таким решением.

Они объяснили, что подобные документы подписывает директор фирмы. Но он не мог этого сделать, поскольку был в командировке, а сразу после нее руководителя «Клинлюкс» госпитализировали. По данным представителей компании, он находится в больнице до сих пор, а потому не мог подписать документы.

«В связи с чем заявитель не подписал своевременно направленный в его адрес проект договора, что стало причиной признания его уклонившимся от его заключения», — говорится в документе.

ООО «Клинлюкс» было образовано в марте 2017 года и зарегистрировано в Астрахани. Основным направлением работы указано строительство жилых и нежилых зданий. Директор компании — Артур Карапетян. Ему же принадлежит большая часть фирмы. Вторым учредителем указан Азер Аббасов. Он владеет примерно 9,1% компании. В 2024 году «Клинлюкс» заработала 411,7 миллиона рублей, чистая прибыль после всех расходов составила 6,9 миллиона рублей.

В компании рассказали, что «Клинлюкс» в целях обеспечения исполнения договора оформил независимую гарантию на общую сумму 23 миллиона 804 тысячи 815 рублей.

«На возможность исполнить договор в соответствии с его условиями указывает опыт участника, многочисленные исполненные контракты, в том числе по благоустройству территорий, также многочисленные грамоты и благодарственные письма, как юридического лица, так и его сотрудников», — говорится в жалобе.

В качестве доказательств «Клинлюкс» перечислил свои успешно выполненные проекты. В том числе представители компании упомянули, что в 2023 году подрядчик собрал и смонтировал самый большой в России умный световой фонтан.

В компании объяснили, что у сотрудников не было возможности встретиться с директором, попавшим в больницу, до 23 октября.

«Но уже было поздно и технически подписать проект контракта на площадке не предоставлялось возможным, в связи с чем проект контракта был подписан электронно-цифровой подписью в формате sig и направлен в адрес заказчика по средствам электронной почты. Также был совершен телефонный звонок представителю заказчика и объяснена ситуация», — рассказали в компании.

Но после совещания заказчик сообщил, что контракт подписать невозможно. А все дальнейшие взаимодействия заказчика и участника закупки, уклонившегося от подписания контракта, по мнению заказчика, целесообразно производить на заседании инспекции Ярославского Межрегионального УФАС России. Ситуацию осложняло отсутствие стабильного доступа к интернету из-за неполадок на линии сети провайдера.

И что теперь

Как объяснили в «Клинлюксе», на данный момент контракт возможно подписать лишь по предписанию антимонопольного органа. А потому компания попросила приостановить процедуру заключения контракта до рассмотрения жалобы по существу, признать жалобу обоснованной, отменить протокол признания участника, уклонившимся от заключения, и выдать предписание.

То есть, фирма все еще настроена на выполнение работ по благоустройству пешеходной зоны Стоялой улицы в Рыбинске. Но теперь нужно, чтобы процедуру заключения контракта одобрил антимонопольный орган.

Ранее мы рассказывали, что «Клинлюкс» согласился выполнить работы за 107 миллионов 777 тысяч 777 рублей 77 копеек.

Благоустраивать территорию должны с 30 апреля 2026 по 14 ноября 2026 года. В документации указано, что во время благоустройства, рабочие, в том числе, оборудуют водоотведение, проведут озеленение территории, будет установлено наружное освещение, а также видеонаблюдение.

В Рыбинске на масштабное благоустройство центра города потратят больше 600 миллионов рублей. Одним из первых пешеходным было решено сделать Преображенский переулок. Эти работы выполнит местная фирма «Зеленый город».

Масштабное благоустройство пройдет не только в Рыбинске, аналогичную идею о создании пешеходного центра реализуют в Ярославле, Ростове Великом и других городах области.