В Ярославской области ограничили работу мобильного интернета. Заявление властей

В Ярославской области ограничили работу мобильного интернета. Заявление властей

В региональном правительстве озвучили причину

1 343
Почему в Ярославской области возникли сбои в работе мобильного интернета | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПочему в Ярославской области возникли сбои в работе мобильного интернета | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Почему в Ярославской области возникли сбои в работе мобильного интернета

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Жители Ярославля пожаловались, что утром 30 октября у них не работал мобильный интернет. Горожане рассказали, что сбои наблюдались в разных районах.

«Я вышла из дома во Фрунзенском районе — интернет не работал. Та же история была по пути на работу и в самом центре», — рассказала читательница 76.RU.

В других городах региона, по словам ярославцев, интернет тоже работал с перебоями.

В Министерстве региональной безопасности Ярославской области рассказали, что ограничения работы мобильного интернета были введены в связи с угрозой БПЛА.

«Просим отнестись с пониманием к временным неудобствам. Безопасность жителей и стратегической инфраструктуры региона — главный приоритет», — уточнили власти.

Ранее ограничения работы мобильного интернета в регионе вводили 24 октября. Тогда причиной также называли возможную угрозу БПЛА.

Подписывайтесь на канал 76.RU в MAX. Мессенджер работает даже в условиях ограничений работы мобильного интернета, поэтому вы сможете оставаться в курсе всех новостей.

Алина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Комментарии
12
JayroslavMudryi
1 час
ограничивают интернет что бы скрыть огласки свои грязные делишки
Гость
2 часа
теперь каждый день будете про это писать
Читать все комментарии
