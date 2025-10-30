В Ярославской области ограничили работу мобильного интернета. Заявление властей

Почему в Ярославской области возникли сбои в работе мобильного интернета Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Жители Ярославля пожаловались, что утром 30 октября у них не работал мобильный интернет. Горожане рассказали, что сбои наблюдались в разных районах.

«Я вышла из дома во Фрунзенском районе — интернет не работал. Та же история была по пути на работу и в самом центре», — рассказала читательница 76.RU.

В других городах региона, по словам ярославцев, интернет тоже работал с перебоями.

В Министерстве региональной безопасности Ярославской области рассказали, что ограничения работы мобильного интернета были введены в связи с угрозой БПЛА.

«Просим отнестись с пониманием к временным неудобствам. Безопасность жителей и стратегической инфраструктуры региона — главный приоритет», — уточнили власти.

Ранее ограничения работы мобильного интернета в регионе вводили 24 октября. Тогда причиной также называли возможную угрозу БПЛА.