«В связи с угрозой БПЛА»: в Ярославской области ограничили работу мобильного интернета

В Ярославской области ограничили работу мобильного интернета Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Утром 24 октября жители Ярославской области начали жаловаться на сбои в работе мобильного интернета. По их словам, у людей не грузились приложения во время поездки на работу.

В том числе жители почувствовали ограничения в центре Ярославля. В частности, не работали мессенджеры, браузер и музыкальные сервисы.

«Ехала на работу, в центре перестал работать Интернет. Пока не добралась до вай-фая, была без связи», — рассказала жительница города.

В правительстве Ярославской области объяснили, в чем дело. Власти рассказали, что ограничения связаны с мерами безопасности.

«В регионе действуют ограничения работы мобильного интернета в связи с угрозой БПЛА. Просим отнестись с пониманием к временным неудобствам. Безопасность жителей и стратегической инфраструктуры региона — главный приоритет», — рассказали в Министерстве региональной безопасности Ярославской области.