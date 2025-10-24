НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+5°C

Сейчас в Ярославле
Погода+5°

пасмурно, без существенных осадков

ощущается как +2

0 м/c,

 751мм 93%
Подробнее
4 Пробки
USD 81,27
EUR 94,39
Читайте 76.RU в MAX без интернета
К нам едет «Ревизор»
Сбили ребенка
«Умные решения» в недвижимости
Что с усадьбой Михалкова в Рыбинске
Подготовить авто к холодам
Продают дом на набережной
Бизнес по-женски
Умерла 12-летняя
Расписание матчей «Локомотива»
Город «В связи с угрозой БПЛА»: в Ярославской области ограничили работу мобильного интернета

«В связи с угрозой БПЛА»: в Ярославской области ограничили работу мобильного интернета

Подписывайтесь на канал 76.RU в MAX. Он работает без сети

2 391
В Ярославской области ограничили работу мобильного интернета | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославской области ограничили работу мобильного интернета | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области ограничили работу мобильного интернета

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Утром 24 октября жители Ярославской области начали жаловаться на сбои в работе мобильного интернета. По их словам, у людей не грузились приложения во время поездки на работу.

В том числе жители почувствовали ограничения в центре Ярославля. В частности, не работали мессенджеры, браузер и музыкальные сервисы.

«Ехала на работу, в центре перестал работать Интернет. Пока не добралась до вай-фая, была без связи», — рассказала жительница города.

В правительстве Ярославской области объяснили, в чем дело. Власти рассказали, что ограничения связаны с мерами безопасности.

«В регионе действуют ограничения работы мобильного интернета в связи с угрозой БПЛА. Просим отнестись с пониманием к временным неудобствам. Безопасность жителей и стратегической инфраструктуры региона — главный приоритет», — рассказали в Министерстве региональной безопасности Ярославской области.

Подписывайтесь на канал 76.RU в MAX. Мессенджер работает даже в условиях ограничений работы мобильного интернета, поэтому вы сможете оставаться в курсе всех новостей.

ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Мобильный интернет Ограничение MAX
Лайк
TYPE_LIKE1
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY3
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
22
Гость
1 час
Опять реклама скрепного бэкдора в вашем сматфоне. Почему без Erid?
Гость
1 час
Как же вы уже все задолбали со своими ограничениями!
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Кредитка — не враг? Мать двоих детей превратила долги в доход — рассказываем как
Анонимный автор
Мнение
Спит до обеда и зарабатывает по 500 тысяч в месяц. Ведущая праздников честно рассказала о своих доходах
Анонимный автор
Мнение
«Все два часа зритель надеется на чудо»: как фильм «Лермонтов» переворачивает представления о великом поэте
Надежда Губарь
Мнение
«Мозг начинает чудить». Бортпроводник раскрыл, чего точно не стоит делать в самолете
Кирилл Фрош
Мнение
«Алиса в Стране капец»: как российские киноделы превратили сказку Кэрролла в «Американский пирог»
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление