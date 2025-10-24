«В связи с угрозой БПЛА»: в Ярославской области ограничили работу мобильного интернета

Утром 24 октября жители Ярославской области начали жаловаться на сбои в работе мобильного интернета. По их словам, у людей не грузились приложения во время поездки на работу.
В том числе жители почувствовали ограничения в центре Ярославля. В частности, не работали мессенджеры, браузер и музыкальные сервисы.
«Ехала на работу, в центре перестал работать Интернет. Пока не добралась до вай-фая, была без связи», — рассказала жительница города.
В правительстве Ярославской области объяснили, в чем дело. Власти рассказали, что ограничения связаны с мерами безопасности.
«В регионе действуют ограничения работы мобильного интернета в связи с угрозой БПЛА. Просим отнестись с пониманием к временным неудобствам. Безопасность жителей и стратегической инфраструктуры региона — главный приоритет», — рассказали в Министерстве региональной безопасности Ярославской области.
Подписывайтесь на канал 76.RU в MAX. Мессенджер работает даже в условиях ограничений работы мобильного интернета, поэтому вы сможете оставаться в курсе всех новостей.