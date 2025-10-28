В Ярославской области ввели новый запрет: штраф за нарушение может составить до 200 тысяч рублей

В Ярославле запретят продавать горюче-смазочные материалы подросткам Источник: Сергей Коньков / FONTANKA.RU

Ярославская областная Дума 28 октября поддержала предложение правительства региона о введении запрета на продажу несовершеннолетним горюче-смазочных материалов, легковоспламеняющихся жидкостей и лакокрасочных материалов.

«Этот вопрос напрямую касается безопасности и здоровья наших детей. Важно не допускать ситуаций, когда подростки могут получить доступ к опасным веществам и использовать их не по назначению. Это не только угроза для здоровья, но и риск вовлечения в противоправные действия», — ранее пояснял губернатор Михаил Евраев.

Продавать подобные вещества можно будет только при заправке транспорта несовершеннолетними, достигшими шестнадцатилетнего возраста и имеющими право на управление транспортом.

Под горюче-смазочными материалами и легковоспламеняющимися жидкостями понимаются топливо для заправки транспорта, иные жидкости, способные самовозгораться, а также возгораться под воздействием источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления. Под лакокрасочными материалами понимаются органические растворители, лаки, краски, эмали, упакованные в потребительскую тару в виде аэрозольного баллона за исключением лакокрасочных материалов на водно-дисперсионной основе и порошковых, предназначенные для розничной торговли.

Запрет начнет действовать с 1 марта 2026 года.

Нарушителей хотят наказывать рублем. В проекте изменений в областной закон «Об административных правонарушениях» прописано, что для граждан штраф может составить 3 тысячи рублей, для должностных лиц — 30 тысяч рублей, для юридических лиц — 100 тысяч рублей. При повторном нарушении в течение года штраф может составить 5 тысяч — для граждан, 50 тысяч — для должностных лиц, 200 тысяч — для юридических лиц.

Пока суммы штрафов окончательно не утверждены, вопрос еще будет обсуждаться.