НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+5°C

Сейчас в Ярославле
Погода+5°

пасмурно, небольшие дожди

ощущается как +3

2 м/c,

ю-в.

 740мм 93%
Подробнее
4 Пробки
USD 78,98
EUR 92,02
Новый запрет в Ярославской области
13 фактов про АГПК, которые вы не знали
Почему возникает рак
«Умные решения» в недвижимости
Кто оборудует платные парковки
Стройка у ТЦ
«Мисс Ярославль»
Что за горящий объект пролетел в небе
Сколько абортов делают в Ярославской области
Депутат против продажи рынка
Город В Ярославской области ввели новый запрет: штраф за нарушение может составить до 200 тысяч рублей

В Ярославской области ввели новый запрет: штраф за нарушение может составить до 200 тысяч рублей

Ограничения коснутся детей и подростков

884
В Ярославле запретят продавать горюче-смазочные материалы подросткам | Источник: Сергей Коньков / FONTANKA.RUВ Ярославле запретят продавать горюче-смазочные материалы подросткам | Источник: Сергей Коньков / FONTANKA.RU

В Ярославле запретят продавать горюче-смазочные материалы подросткам

Источник:

Сергей Коньков / FONTANKA.RU

Ярославская областная Дума 28 октября поддержала предложение правительства региона о введении запрета на продажу несовершеннолетним горюче-смазочных материалов, легковоспламеняющихся жидкостей и лакокрасочных материалов.

«Этот вопрос напрямую касается безопасности и здоровья наших детей. Важно не допускать ситуаций, когда подростки могут получить доступ к опасным веществам и использовать их не по назначению. Это не только угроза для здоровья, но и риск вовлечения в противоправные действия», — ранее пояснял губернатор Михаил Евраев.

Продавать подобные вещества можно будет только при заправке транспорта несовершеннолетними, достигшими шестнадцатилетнего возраста и имеющими право на управление транспортом.

Под горюче-смазочными материалами и легковоспламеняющимися жидкостями понимаются топливо для заправки транспорта, иные жидкости, способные самовозгораться, а также возгораться под воздействием источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления. Под лакокрасочными материалами понимаются органические растворители, лаки, краски, эмали, упакованные в потребительскую тару в виде аэрозольного баллона за исключением лакокрасочных материалов на водно-дисперсионной основе и порошковых, предназначенные для розничной торговли.

Запрет начнет действовать с 1 марта 2026 года.

Нарушителей хотят наказывать рублем. В проекте изменений в областной закон «Об административных правонарушениях» прописано, что для граждан штраф может составить 3 тысячи рублей, для должностных лиц — 30 тысяч рублей, для юридических лиц — 100 тысяч рублей. При повторном нарушении в течение года штраф может составить 5 тысяч — для граждан, 50 тысяч — для должностных лиц, 200 тысяч — для юридических лиц.

Пока суммы штрафов окончательно не утверждены, вопрос еще будет обсуждаться.

Напомним, о том, что такой закон хотят ввести в Ярославской области, стало известно в середине октября. Предложение вызвало бурное обсуждение в думе. Уполномоченный по правам предпринимателей в Ярославской области Альфир Бакиров заявил, что введение штрафов за данные нарушения может сильно ударить по бизнесу.

ПО ТЕМЕ
Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Закон Запрет Правительство Ярославской области Ярославская областная дума
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
16
Гость
58 минут
я правильно понимаю, что теперь паспорт будут спрашивать не только в пятерочках но и в хозяйственных магазинах?
Гость
1 час
Очередной нелепый запрет. Неужто таким образом хотят решить проблемы с топливом в стране? Или для чего это всё на самом деле?
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Школа к успеваемости выпускников давно не имеет никакого отношения». Колонка репетитора о крахе системы образования
Катерина Одинцова
Автор мнения
Мнение
«Все два часа зритель надеется на чудо»: как фильм «Лермонтов» переворачивает представления о великом поэте
Надежда Губарь
Мнение
«Этот город — как самая крутая на свете вечеринка». Туристка раскрыла, что можно посмотреть в Бангкоке
Алина Ринчино
журналист ИрСити
Мнение
Одного ребенка уже не достаточно? Как может измениться семейная ипотека в этом году
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
В России снизили ключевую ставку. Как это скажется на рынке недвижимости?
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление