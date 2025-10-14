НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
В Ярославской области собираются ввести дополнительный запрет для подростков

Проект закона правительство внесло в региональную думу

1 049
В Ярославской области детям запретят покупать опасные жидкости | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославской области детям запретят покупать опасные жидкости | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области детям запретят покупать опасные жидкости

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области собираются ввести ограничение на использование несовершеннолетними легковоспламеняющихся жидкостей, горюче-смазочных и лакокрасочных материалов. С такой инициативой выступил глава региона Михаил Евраев. Соответствующий проект закона внесли в областную думу.

«Этот вопрос напрямую касается безопасности и здоровья наших детей, — пояснил губернатор. — Важно не допускать ситуаций, когда подростки могут получить доступ к опасным веществам и использовать их не по назначению. Это не только угроза для здоровья, но и риск вовлечения в противоправные действия».

Законопроект предусматривает прямой запрет на продажу несовершеннолетним легковоспламеняющихся жидкостей, горюче-смазочных и лакокрасочных материалов. Исключением станет реализация перечисленных жидкостей для заправки автомобилей подросткам с 16 лет, имеющим права.

При возникновении сомнений в возрасте покупателя продавец должен будет потребовать подтверждающие документы.

Под горюче-смазочными материалами и легковоспламеняющимися жидкостями в законопроекте подразумеваются топливо и жидкости, способные к самовозгоранию или воспламенению под воздействием источника зажигания. Под лакокрасочными материалами понимаются органические растворители, лаки, краски, эмали, упакованные в потребительскую тару в виде аэрозольного баллона, за исключением лакокрасочных материалов на водно-дисперсионной основе и порошковых, предназначенные для розничной торговли.

Поддерживаете инициативу властей?

Да
Нет
Затрудняюсь ответить
Гость
1 час
Запретите подросткам, как в других регионах находится на улице после 22 часов без сопровождения взрослых. Тогда и вандализма меньше будет и другого хулиганства
Гость
23 минуты
Подростки стреляют из пневматики по животным ради забавы и стеклам домов, чтобы в интернете выложить. Куда обращаться?
