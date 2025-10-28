Власти в Ярославской области отобрали под застройку 95 участков вдоль трасс. Что там может появиться

Придорожные кафе и гостиницы хотят построить в Ярославской области Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

В Ярославской области вдоль трасс планируют возвести придорожные кафе, заправки и зоны отдыха. Для этого отобрали 95 участков, которые предложат в аренду инвесторам. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев в соцсетях 27 октября 2025 года.

«Мы предлагаем инвесторам 95 подготовленных участков вдоль ключевых трасс — М8 „Холмогоры“ и Р132 „Золотое кольцо“, а также вдоль других популярных туристических маршрутов. Сейчас решаются земельные и инфраструктурные вопросы: оформления прав, подключения к сетям и проектирования безопасных съездов», — уточнил глава региона.

По его словам, в Ярославской области уже заключён первый договор аренды по созданию многофункциональных зон дорожного сервиса.

Новые комплексы включат в себя не только АЗС, но и полноценные зоны отдыха с кафе, парковками для всех видов транспорта, зарядными станциями для электромобилей и современными сервисами для путешественников. Михаил Евраев губернатор Ярославской области

По словам Евраева, проект позволит создать новые рабочие места в сельской местности, а также обеспечить комфорт для туристов.

«Уже заключен первый договор аренды в Ярославле. 32 участка проходят финальную подготовку, а по 12 сформирована вся аукционная документация. Наиболее активно работа идет в Переславль-Залесском, Некоузском округах и Ярославле», — добавил глава региона.

Ранее власти сообщали, что новые объекты появятся не только на трассах с интенсивным движением, но и в отдаленных районах, где в радиусе 50 километров нет заправок.