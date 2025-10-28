НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+5°C

Сейчас в Ярославле
Погода+5°

пасмурно, небольшие дожди

ощущается как +3

2 м/c,

ю-в.

 740мм 93%
Подробнее
4 Пробки
USD 78,98
EUR 92,02
Почему возникает рак
13 фактов про АГПК, которые вы не знали
Кто оборудует платные парковки
«Умные решения» в недвижимости
Стройка у ТЦ
«Мисс Ярославль»
Новый ТЦ в Ярославле
Что за горящий объект пролетел в небе
Сколько абортов делают в Ярославской области
Депутат против продажи рынка
Город Власти в Ярославской области отобрали под застройку 95 участков вдоль трасс. Что там может появиться

Власти в Ярославской области отобрали под застройку 95 участков вдоль трасс. Что там может появиться

В регионе намерены развивать дорожную инфраструктуру

263
Придорожные кафе и гостиницы хотят построить в Ярославской области | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUПридорожные кафе и гостиницы хотят построить в Ярославской области | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Придорожные кафе и гостиницы хотят построить в Ярославской области

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

В Ярославской области вдоль трасс планируют возвести придорожные кафе, заправки и зоны отдыха. Для этого отобрали 95 участков, которые предложат в аренду инвесторам. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев в соцсетях 27 октября 2025 года.

«Мы предлагаем инвесторам 95 подготовленных участков вдоль ключевых трасс — М8 „Холмогоры“ и Р132 „Золотое кольцо“, а также вдоль других популярных туристических маршрутов. Сейчас решаются земельные и инфраструктурные вопросы: оформления прав, подключения к сетям и проектирования безопасных съездов», — уточнил глава региона.

По его словам, в Ярославской области уже заключён первый договор аренды по созданию многофункциональных зон дорожного сервиса.

<p>Михаил Евраев</p><p>Михаил Евраев</p>

Новые комплексы включат в себя не только АЗС, но и полноценные зоны отдыха с кафе, парковками для всех видов транспорта, зарядными станциями для электромобилей и современными сервисами для путешественников.

Михаил Евраев

губернатор Ярославской области

По словам Евраева, проект позволит создать новые рабочие места в сельской местности, а также обеспечить комфорт для туристов.

«Уже заключен первый договор аренды в Ярославле. 32 участка проходят финальную подготовку, а по 12 сформирована вся аукционная документация. Наиболее активно работа идет в Переславль-Залесском, Некоузском округах и Ярославле», — добавил глава региона.

Ранее власти сообщали, что новые объекты появятся не только на трассах с интенсивным движением, но и в отдаленных районах, где в радиусе 50 километров нет заправок.

Пример кафе, которые хотят построить на трассах в регионе | Источник: Михаил Евраев / TelegramПример кафе, которые хотят построить на трассах в регионе | Источник: Михаил Евраев / Telegram
Кроме того, власти хотят построить одноэтажные мотели | Источник: Михаил Евраев / TelegramКроме того, власти хотят построить одноэтажные мотели | Источник: Михаил Евраев / Telegram

Как вам идея строительства кафе и гостиниц у трасс?

Класс, мне нравится
Сомневаюсь в их необходимости
Мне все равно
Отвечу в комментариях
ПО ТЕМЕ
Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Кафе Трасса Заправка
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«Все два часа зритель надеется на чудо»: как фильм «Лермонтов» переворачивает представления о великом поэте
Надежда Губарь
Мнение
«Этот город — как самая крутая на свете вечеринка». Туристка раскрыла, что можно посмотреть в Бангкоке
Алина Ринчино
журналист ИрСити
Мнение
«Школа к успеваемости выпускников давно не имеет никакого отношения». Колонка репетитора о крахе системы образования
Катерина Одинцова
Автор мнения
Мнение
Одного ребенка уже не достаточно? Как может измениться семейная ипотека в этом году
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
Кредитка — не враг? Мать двоих детей превратила долги в доход — рассказываем как
Анонимный автор
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление