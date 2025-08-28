В Ярославской области хотят построить новые придорожные кафе и гостиницы. Фото

Вдоль региональных трасс в Ярославской области планируют построить новые заправки, кафе, шиномонтажные сервисы и зоны отдыха. Сейчас власти определяют площадки для размещения объектов дорожного сервиса. В октябре объявят торги по выбору подрядчика.
«Это еще один шаг к тому, чтобы Ярославская область была комфортной и для жизни, и для путешествий», — сообщил губернатор Михаил Евраев в своих соцсетях 27 августа.
Новые объекты появятся не только на трассах с интенсивным движением, но и в отдаленных районах, где в радиусе 50 километров нет заправок.
«Важное условие: бизнес, который будет работать в сфере дорожного сервиса, должен быть зарегистрирован в нашем регионе и платить налоги в областной бюджет», — отметил глава региона.
Я поручил проверить существующие точки на предмет уплаты налогов и регистрации. Это принципиальная позиция, которая касается любой сферы: сельского хозяйства, туризма, строительства, промышленности.
Ранее власти анонсировали новую субсидию для бизнесменов, которые готовы инвестировать в строительство модульных гостиницы в Ярославской области. Если объекты будут возведены с 2025 по 2027 год, правительство региона обещала компенсировать половину затрат.