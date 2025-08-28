В Ярославской области хотят построить новые придорожные кафе и гостиницы. Фото

На трассах в регионе построят новые кафе и гостиницы Источник: Михаил Евраев / Telegram, Александра Мамонтова / 76.RU

Вдоль региональных трасс в Ярославской области планируют построить новые заправки, кафе, шиномонтажные сервисы и зоны отдыха. Сейчас власти определяют площадки для размещения объектов дорожного сервиса. В октябре объявят торги по выбору подрядчика.

«Это еще один шаг к тому, чтобы Ярославская область была комфортной и для жизни, и для путешествий», — сообщил губернатор Михаил Евраев в своих соцсетях 27 августа.

Новые объекты появятся не только на трассах с интенсивным движением, но и в отдаленных районах, где в радиусе 50 километров нет заправок.

Пример кафе, которые предлагается построить на трассах в регионе Источник: Михаил Евраев / Telegram

Кроме того, власти хотят построить одноэтажные мотели Источник: Михаил Евраев / Telegram

«Важное условие: бизнес, который будет работать в сфере дорожного сервиса, должен быть зарегистрирован в нашем регионе и платить налоги в областной бюджет», — отметил глава региона.

Я поручил проверить существующие точки на предмет уплаты налогов и регистрации. Это принципиальная позиция, которая касается любой сферы: сельского хозяйства, туризма, строительства, промышленности. Михаил Евраев губернатор Ярославской области