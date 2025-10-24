В Ярославле оштрафовали владельца популярного ночного клуба «Мёд»

Клуб «Мёд» не работает с лета 2025 года Источник: Алина Шибаева / 76.RU

В Ярославле оштрафовали владельца закрытого клуба «Мёд» на улице Подзеленье, 7/1. Об этом сообщили в Волжской природоохранной прокуратуре 23 октября 2025 года. Как уточнили в ведомстве, проверку провели после обращения местного жителя.

«Установлено, что организация использует плавсредство (дебаркадер) для организации досуговой деятельности на акватории реки Которосль в отсутствие договора водопользования», — пояснили в природоохранной прокуратуре.

Природоохранная прокуратура сообщила, что должностное лицо организации в Ярославской области привлечено к административной ответственности за самовольное занятие водного объекта. Ему назначили штраф 10 тысяч рублей.

Напомним, что клуб «Мёд» перестал работать с начала июня 2025 года. В конце весны собственнику пришел иск от прокуратуры о запрете работы заведения. Арендодатель во избежание проблем расторг договор аренды и закрыл клуб.