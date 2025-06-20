В Ярославле закрылся популярный ночной клуб в центре города

Закрылся клуб «Мёд» в Ярославле Источник: Кристина Геворкян / 76.RU











В Ярославле закрылся легендарный ночной клуб «Мёд» на улице Подзеленье, 7/1. Последнее мероприятие в заведении прошло 31 мая 2025 года. Информацию подтвердил источник 76.RU.

«„Мёд» всё! Ярославскую легенду выставили на продажу за 130 млн рублей вместе с арендными рестораном «Чито». Сам клуб «Мёд» провел прощальную вечеринку в День города», — ранее сообщал блогер и автор Telegram-канала Yaroslavl Art Артем Ушков.

К слову, ранее стало известно, что здание клуба продают. По данным источника 76.RU, всё происходит в закрытом режиме, то есть объявлений в открытом доступе нет, но риелторы Ярославля проинформированы о реализации этого объекта.

Напомним, что в декабре 2024 года клуб «Мёд» попал в скандальную историю. На концерте (12+) блогера Ивана Золо возникла давка. Сотни подростков столпились у входа в клуб. Как оказалось, билетов на мероприятие было продано больше, чем вмещает в себя сама площадка. Позже детский омбудсмен Михаил Крупин сообщил, что заведение работало без паспорта безопасности.