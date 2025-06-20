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Город В Ярославле закрылся популярный ночной клуб в центре города

В Ярославле закрылся популярный ночной клуб в центре города

Что об этом известно

8 091
16 комментариев
Закрылся клуб «Мёд» в Ярославле | Источник: Кристина Геворкян / 76.RUЗакрылся клуб «Мёд» в Ярославле | Источник: Кристина Геворкян / 76.RU

Закрылся клуб «Мёд» в Ярославле

Источник:

Кристина Геворкян / 76.RU

В Ярославле закрылся легендарный ночной клуб «Мёд» на улице Подзеленье, 7/1. Последнее мероприятие в заведении прошло 31 мая 2025 года. Информацию подтвердил источник 76.RU.

«„Мёд» всё! Ярославскую легенду выставили на продажу за 130 млн рублей вместе с арендными рестораном «Чито». Сам клуб «Мёд» провел прощальную вечеринку в День города», — ранее сообщал блогер и автор Telegram-канала Yaroslavl Art Артем Ушков.

К слову, ранее стало известно, что здание клуба продают. По данным источника 76.RU, всё происходит в закрытом режиме, то есть объявлений в открытом доступе нет, но риелторы Ярославля проинформированы о реализации этого объекта.

Напомним, что в декабре 2024 года клуб «Мёд» попал в скандальную историю. На концерте (12+) блогера Ивана Золо возникла давка. Сотни подростков столпились у входа в клуб. Как оказалось, билетов на мероприятие было продано больше, чем вмещает в себя сама площадка. Позже детский омбудсмен Михаил Крупин сообщил, что заведение работало без паспорта безопасности.

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Комментарии
16
Hail
21 июня, 14:30
Изъять место. Разобрать всё. Облагородить, открывая вид на Даманский остров. Убрать все стоянки и машины
Гость
20 июня, 20:44
При Голубеве работал бы и работал. Мужика оклеветали, посадили, клуб отобрали. Кстати, на зоне он чувствует себя нормально - никто не поверил в официальную версию, а там с этим строго.
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