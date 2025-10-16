НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
763
На Республиканской улице закрылся известный грузинский ресторан «Киш-Миш» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНа Республиканской улице закрылся известный грузинский ресторан «Киш-Миш» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На Республиканской улице закрылся известный грузинский ресторан «Киш-Миш»

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В центре Ярославля закрылся известный грузинский ресторан «Киш-Миш». Об этом сообщили в самом заведении еще в июне 2025-го, незадолго до этого в заведении выставили на продажу складские остатки.

«Наше уютное кафе „Киш-Миш“ закрыто, но мы уже ждем вас в ресторане „Бульвар“, на площади Челюскинцев, 14, где вас ждут авторские блюда, теплое гостеприимство и незабываемая атмосфера», — указано в посте от 14 июня.

Грузинский ресторан «Киш-Миш» работал в этой локации с 2015 года, входил в «Bulvar Group». Среди проектов ресторанного объединения — ресторан «Бульвар» на площади Челюскинцев, кафе «Кулинария Кравцова», а также столовая на улице Полушкина Роща, 16, стр. 65.

«Киш-Миш» объявил о закрытии в июне 2025 года | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU«Киш-Миш» объявил о закрытии в июне 2025 года | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

«Киш-Миш» объявил о закрытии в июне 2025 года

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Команда ресторанного объединения рассматривает вопрос о перезапуске проекта | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКоманда ресторанного объединения рассматривает вопрос о перезапуске проекта | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Команда ресторанного объединения рассматривает вопрос о перезапуске проекта

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Незадолго до закрытия на сайте с объявлениями появилась информация о продаже права аренды кафе с ремонтом и оборудованием за 2,9 миллиона рублей. В стоимость входит аренда торговых площадей, мебель и оборудование. Ресторан рассчитан на 56 посадочных мест.

В Ярославле продают право аренды под кафе с ремонтом | Источник: АвитоВ Ярославле продают право аренды под кафе с ремонтом | Источник: Авито

В Ярославле продают право аренды под кафе с ремонтом

Источник:

Авито

В ресторанном объединении не смогли назвать причины закрытия заведения на запрос портала 76.RU. Предварительно известно, что команда рассматривает возможность перезапуска проекта со сменой концепции.

Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
