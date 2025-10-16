В центре Ярославля закрылся известный грузинский ресторан «Киш-Миш». Об этом сообщили в самом заведении еще в июне 2025-го, незадолго до этого в заведении выставили на продажу складские остатки.
«Наше уютное кафе „Киш-Миш“ закрыто, но мы уже ждем вас в ресторане „Бульвар“, на площади Челюскинцев, 14, где вас ждут авторские блюда, теплое гостеприимство и незабываемая атмосфера», — указано в посте от 14 июня.
Грузинский ресторан «Киш-Миш» работал в этой локации с 2015 года, входил в «Bulvar Group». Среди проектов ресторанного объединения — ресторан «Бульвар» на площади Челюскинцев, кафе «Кулинария Кравцова», а также столовая на улице Полушкина Роща, 16, стр. 65.
Незадолго до закрытия на сайте с объявлениями появилась информация о продаже права аренды кафе с ремонтом и оборудованием за 2,9 миллиона рублей. В стоимость входит аренда торговых площадей, мебель и оборудование. Ресторан рассчитан на 56 посадочных мест.
В ресторанном объединении не смогли назвать причины закрытия заведения на запрос портала 76.RU. Предварительно известно, что команда рассматривает возможность перезапуска проекта со сменой концепции.