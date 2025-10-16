На Республиканской улице закрылся известный грузинский ресторан «Киш-Миш» Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В центре Ярославля закрылся известный грузинский ресторан «Киш-Миш». Об этом сообщили в самом заведении еще в июне 2025-го, незадолго до этого в заведении выставили на продажу складские остатки.

«Наше уютное кафе „Киш-Миш“ закрыто, но мы уже ждем вас в ресторане „Бульвар“, на площади Челюскинцев, 14, где вас ждут авторские блюда, теплое гостеприимство и незабываемая атмосфера», — указано в посте от 14 июня.

Грузинский ресторан «Киш-Миш» работал в этой локации с 2015 года, входил в «Bulvar Group». Среди проектов ресторанного объединения — ресторан «Бульвар» на площади Челюскинцев, кафе «Кулинария Кравцова», а также столовая на улице Полушкина Роща, 16, стр. 65.

«Киш-Миш» объявил о закрытии в июне 2025 года Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Команда ресторанного объединения рассматривает вопрос о перезапуске проекта Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Незадолго до закрытия на сайте с объявлениями появилась информация о продаже права аренды кафе с ремонтом и оборудованием за 2,9 миллиона рублей. В стоимость входит аренда торговых площадей, мебель и оборудование. Ресторан рассчитан на 56 посадочных мест.

В Ярославле продают право аренды под кафе с ремонтом Источник: Авито