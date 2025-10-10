В Петропавловском парке Ярославля начали установку смотровой площадки: как проходят работы. Видео

В Петропавловском парке Ярославля приступили к установке смотровой площадки. По данным мэрии на 9 октября, там уже подготовлено основание для ее дальнейшего обустройства.
«Металлические сваи установили на берегу водоема напротив храма Петра и Павла. Позднее на них появится деревянная площадка, где жители смогут комфортно любоваться парком», — сообщили в городской администрации.
Согласно плану, завершить благоустройство смотровой площадки должны к 20 октября. Подрядчиком на объекте выступает индивидуальный предприниматель из Костромской области Дмитрий Дятлов.
Что известно про подрядчика
ИП Дмитрий Дятлов зарегистрирован в Костромской области в 2020 году. Основной вид деятельности — оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием.
У Дятлова также есть фирма по строительству дорог и автомагистралей — ООО «Ярбетонострой». Компания новая: ее зарегистрировали в августе 2025 года.
Бизнесмен участвует и в других городских проектах. В частности, он занимается благоустройством территории парка ДК «Гамма» в Заволжском районе за 17,6 миллиона рублей, а также ведет работы в Сквере 950-летия Ярославля в Ленинском районе за 6,4 миллиона рублей.
Кроме того, в парке прокладываются пешеходные дорожки. Их уже засыпали слоями песка и щебня и установили пластиковые бордюры и георешетку. Далее дорожки покроют специальным отсевом. Также в парке уже выполнили щебеночное основание для будущей беседки.
Благоустраивается парк за счет средств из федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». В 2024 году за обновление парка проголосовали около 32 тысяч жителей.
Напомним, что также в парке в Красноперекопском районе отреставрируют храм Петра и Павла. Работами займется ярославская художественная мастерская «Реставратор». Общая стоимость контракта составляет 315,6 млн рублей.