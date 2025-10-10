В Ярославской области пропал 11-летний ребенок

В Рыбинске пропал 11-летний школьник Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, УМВД России по Ярославской области / Telegram

В Рыбинске Ярославской области полиция начала поиски 11-летнего ребенка. Он вечером 9 октября ушел из дома в деревне Истомино Глебовского сельского поселения и не вернулся.

«На вид 11 лет, рост 160 сантиметров, среднего телосложения», — рассказали в УМВД по Ярославской области.

Мальчик был одет в черно-зеленую куртку, черные штаны, а на голове — синяя шапка. С собой у него был черный портфель.

К поискам ребенка также подключились волонтеры поисково-спасательного отряда «Ярспас».

Всех, кто может что-то знать о местонахождении ребенка, просят сообщить по телефонам ОМВД России по Ярославскому району: +7 (4852) 21-54-02 или 02, 102. Также можно обратиться на горячую линию «Ярспаса» по номеру: 8 (910) 964-08-38.

Обновление на 12:25 10 октября

«Местонахождение несовершеннолетнего установлено. Жизни и здоровью ничто не угрожает», — сообщили в полиции.