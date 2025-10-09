НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+6°C

Сейчас в Ярославле
Погода+6°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +5

1 м/c,

с-в.

 754мм 100%
Подробнее
1 Пробки
USD 81,41
EUR 94,70
Почему нет света
Реки окрасились в зеленый
Какой будет зима
Сэкономить время и нервы на врачах
Обзор популярного ТЦ
Лучшая бургерная Ярославля
Запрет на съемку БПЛА
Ярославна на «Мужском/Женском»
Студентку нашли мертвой
Афиша на октябрь
Город В спальном районе Ярославля пропало электричество. Причина

В спальном районе Ярославля пропало электричество. Причина

Публикуем ответ «Ярэнерго»

1 410
Стало известно, почему нет света в Заволжском районе | Источник: Подслушано в Ярославле! (18+) / telegramСтало известно, почему нет света в Заволжском районе | Источник: Подслушано в Ярославле! (18+) / telegram

Стало известно, почему нет света в Заволжском районе

Источник:

Подслушано в Ярославле! (18+) / telegram

Вечером 9 октября часть многоквартирных домов в Заволжском районе Ярославля остались без света. Горожане сообщают об отключениях на проспекте Авиаторов, в проезде Доброхотова, а также на улицах Космонавтов, С. Орджоникидзе, Яковлевской.

«На линии электропередачи, обеспечивающей электроснабжение ряда домов произошло технологическое нарушение. Направлена бригада РЭС „Яргорэлектросеть“ для выполнения оперативных переключений. В ближайшее время электроснабжение будет восстановлено», — сообщили 76.RU в пресс-службе «Ярэнерго», филиала ПАО «Россети Центр».

Энергетики напоминают, сообщить о нарушении электроснабжения, а также узнать информацию о сроках восстановления подачи электроэнергии можно через онлайн-сервисы компании — официальном сайте и приложении «Есть свет!».

Напомним, в декабре 2024 года в Заволжском районе было масштабное отключение электричества. Тогда причиной называли повреждение двух кабельных линий 10 кВ. Массовые отключения света проверяла прокуратура.

ПО ТЕМЕ
Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Отключение электричества Россети
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED1
Гнев
TYPE_ANGRY3
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
5
Гость
58 минут
Кто за это понесёт ответственность!!! В 21-м веке и такое...
Гость
1 час
Бдительность, граждане, никто не отменял!
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Язык надо учить, куня!» Как журналист впервые съездила в Китай — ослепла от неона и научилась торговаться
Тамара Ван-Фу-Ли
Мнение
Как отдохнуть за 50 тысяч. Туристка — о бюджетном отпуске на Кавказе
Анастасия Микула
Мнение
«Я выгорела, хотя только пришла»: учительница рассказала, почему молодые педагоги бегут из школ
Анна
Мнение
«АВТОВАЗ идет к катастрофе, но это не его вина». Разбираемся, почему завод опять тонет
Артем Краснов
Мнение
Автолюбительница купила праворульную Honda на аукционе в Японии — сколько это стоило и какие минусы
Варвара Ю.
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление