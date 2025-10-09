В спальном районе Ярославля пропало электричество. Причина

Вечером 9 октября часть многоквартирных домов в Заволжском районе Ярославля остались без света. Горожане сообщают об отключениях на проспекте Авиаторов, в проезде Доброхотова, а также на улицах Космонавтов, С. Орджоникидзе, Яковлевской.
«На линии электропередачи, обеспечивающей электроснабжение ряда домов произошло технологическое нарушение. Направлена бригада РЭС „Яргорэлектросеть“ для выполнения оперативных переключений. В ближайшее время электроснабжение будет восстановлено», — сообщили 76.RU в пресс-службе «Ярэнерго», филиала ПАО «Россети Центр».
Энергетики напоминают, сообщить о нарушении электроснабжения, а также узнать информацию о сроках восстановления подачи электроэнергии можно через онлайн-сервисы компании — официальном сайте и приложении «Есть свет!».
Напомним, в декабре 2024 года в Заволжском районе было масштабное отключение электричества. Тогда причиной называли повреждение двух кабельных линий 10 кВ. Массовые отключения света проверяла прокуратура.