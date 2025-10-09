НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Названа самая «красивая» дата для свадьбы в 2026-м году в Ярославле

Названа самая «красивая» дата для свадьбы в 2026-м году в Ярославле

В этот день планируют расписаться более 100 пар

В Ярославле в «зеркальную» дату планируют расписаться 100 пар

Самой популярной датой для свадьбы в 2026 году стало 26 июня. По данным Ярославского ЗАГСа, в этот день планируют заключить брак более ста пар.

«На территории Ярославской области наблюдается ажиотаж среди пар, планирующих свадьбу летом 2026 года. Это красивая дата стала абсолютным рекордсменом — на неё подано более ста заявлений», — сообщили в управлении.

Свободные слоты на регистрацию брака в этот день остались лишь в ЗАГСе Дзержинского района Ярославля.

В Ярославской области еще можно подать заявление в отделы ЗАГСа региона:

  • Большесельского района;

  • Брейтовского района;

  • Даниловского района;

  • Любимского района;

  • Мышкинского района;

  • Некрасовского района;

  • Первомайского района;

  • Пошехонского района;

  • Переславля-Залесского;

  • Рыбинского района.

Подать заявление на регистрацию брака можно либо дистанционно через портал Госуслуги, либо лично в отделы ЗАГСа.

Ранее мы рассказывали про необычные свадебные традиции из СССР.

Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
Свадьба Регистрация брака
Гость
12 минут
Какая ерунда эти даты, дело вовсе не в дате заключения брака, а в голове, причем, у обоих!
