Названа самая «красивая» дата для свадьбы в 2026-м году в Ярославле

Самой популярной датой для свадьбы в 2026 году стало 26 июня. По данным Ярославского ЗАГСа, в этот день планируют заключить брак более ста пар.
«На территории Ярославской области наблюдается ажиотаж среди пар, планирующих свадьбу летом 2026 года. Это красивая дата стала абсолютным рекордсменом — на неё подано более ста заявлений», — сообщили в управлении.
Свободные слоты на регистрацию брака в этот день остались лишь в ЗАГСе Дзержинского района Ярославля.
В Ярославской области еще можно подать заявление в отделы ЗАГСа региона:
Большесельского района;
Брейтовского района;
Даниловского района;
Любимского района;
Мышкинского района;
Некрасовского района;
Первомайского района;
Пошехонского района;
Переславля-Залесского;
Рыбинского района.
Подать заявление на регистрацию брака можно либо дистанционно через портал Госуслуги, либо лично в отделы ЗАГСа.
