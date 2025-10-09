Названа самая «красивая» дата для свадьбы в 2026-м году в Ярославле

В Ярославле в «зеркальную» дату планируют расписаться 100 пар Источник: Максим Воробьев / E1.RU

Самой популярной датой для свадьбы в 2026 году стало 26 июня. По данным Ярославского ЗАГСа, в этот день планируют заключить брак более ста пар.

«На территории Ярославской области наблюдается ажиотаж среди пар, планирующих свадьбу летом 2026 года. Это красивая дата стала абсолютным рекордсменом — на неё подано более ста заявлений», — сообщили в управлении.

Свободные слоты на регистрацию брака в этот день остались лишь в ЗАГСе Дзержинского района Ярославля.

В Ярославской области еще можно подать заявление в отделы ЗАГСа региона:

Большесельского района;

Брейтовского района;

Даниловского района;

Любимского района;

Мышкинского района;

Некрасовского района;

Первомайского района;

Пошехонского района;

Переславля-Залесского;

Рыбинского района.

Подать заявление на регистрацию брака можно либо дистанционно через портал Госуслуги, либо лично в отделы ЗАГСа.