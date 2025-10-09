Пользователи Max получат цифровой ID по водительскому удостоверению

Для этого нужно перейти в профиль в Max, выбрать «Создание ID» и дать согласие на вход по лицу или отпечатку пальца

— На старте «Цифровой ID» был доступен только по биометрии или заграничному паспорту. Совместно с «Госуслугами» мы сегодня запустили возможность создания «Цифрового ID» по водительским правам. За пару минут любой пользователь может получить все возможности, — сообщил глава VK Владимир Кириенко.

Для этого нужно перейти в профиль в Max, выбрать «Создание ID» и дать согласие на вход по лицу или отпечатку пальца. На «Госуслугах» также необходимо согласиться на обработку персональных данных и подтверждение личности по биометрии очно или онлайн по загранпаспорту. После всех процедур нужно сделать селфи и получить подтверждение о готовности ID. Теперь для подтверждения личности можно использовать водительские права.