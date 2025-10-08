В Ярославле нашли парней, устроивших драку с извинениями на коленях в центре города. Видео

Устроили потасовку в центре города Источник: «Жесть Ярославль» / Telegram

В Ярославле нашли участников драки на улице Кирова. Инцидент произошёл 4 октября 2025 года. Скандальное видео потасовки завирусилось в соцсетях: на кадрах видно, как лежащего на земле парня пинают и кричат на него.

«Бухой, значит, всё можно? На кого ты руки поднимаешь? Слышишь? В себя приди, эй!» — кричал на лежащего молодой человек в чёрной куртке и серых брюках.

В полиции сообщили, что опросили всех участников потасовки.

Драка случилась в центре Ярославля Источник: «Жесть Ярославль» / Telegram

«По имеющейся информации, драка произошла на бытовой почве», — сообщили в УМВД России по Ярославской области.

Участники конфликта доставлены в следственные органы. Ранее в ярославском СК сообщили, что по факту публикаций в СМИ начата проверка.

Дело взял на контроль глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.