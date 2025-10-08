В Ярославле нашли парней, устроивших драку с извинениями на коленях в центре города. Видео

В Ярославле нашли участников драки на улице Кирова. Инцидент произошёл 4 октября 2025 года. Скандальное видео потасовки завирусилось в соцсетях: на кадрах видно, как лежащего на земле парня пинают и кричат на него.
«Бухой, значит, всё можно? На кого ты руки поднимаешь? Слышишь? В себя приди, эй!» — кричал на лежащего молодой человек в чёрной куртке и серых брюках.
В полиции сообщили, что опросили всех участников потасовки.
«По имеющейся информации, драка произошла на бытовой почве», — сообщили в УМВД России по Ярославской области.
Участники конфликта доставлены в следственные органы. Ранее в ярославском СК сообщили, что по факту публикаций в СМИ начата проверка.
Дело взял на контроль глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
«В сети Интернет сообщается, что в октябре текущего года в городе Ярославле группа молодых людей, в числе которых лица неславянской внешности, используя малозначительный повод, избила двоих местных жителей, после чего принудила одного из них встать на колени и принести извинения. Происходящее фигурантами зафиксировано на камеру мобильного телефона», — сообщили в пресс-службе федерального СК.