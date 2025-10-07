Самолет, летевший в Ярославль, ушел на запасной аэродром. Причина

Закрывали аэропорт для полетов Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Закрывали аэропорт Золотое кольцо под Ярославлем. Запрет на прием и выпуск самолетов был введен с 04:15 до 09:24 7 октября.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Из-за запрета полетов в ярославском аэропорту задержали самолет в Сочи. Рейс был запланирован на 06:20 утра, но его перенесли до снятия ограничений.

Также в 05:20 из Сочи вылетел самолет в Ярославль, но из-за ограничений он совершил посадку во Внуково. Как сообщили 76.RU в аэропорту, как только откроют аэропорт в Туношне, самолет из Москвы отправится в Ярославль.

На 7 октября из Ярославля запланирован вечерний рейс в Санкт-Петербург. Самолет должен вылететь в 19:45. Кроме того, прилететь в столицу Золотого кольца должны самолеты из Челябинска и Санкт-Петербурга.