Ночью под Ярославлем временно закрывали аэропорт

Закрыли ярославский аэропорт Источник: Кристина Геворкян / 76.RU

Ночью 5 октября закрыли аэропорт «Золотое кольцо» в Туношне под Ярославлем для приема и выпуска самолетов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко в 04:31.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — уточнил он.

Кроме того, в 01:10 был закрыт аэропорт в Тамбове, а в 04:11 — в Нижнем Новгороде. В 07:56 представитель Росавиации сообщил о снятии ограничений во всех трех городах.

«В период действия ограничений на запасной аэродром „ушел“ один самолет, совершавший рейс в Нижний Новгород. Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это приоритет», — отметил Артём Кореняко.