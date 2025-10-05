НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Ночью под Ярославлем временно закрывали аэропорт

Первые подробности

709
Закрыли ярославский аэропорт | Источник: Кристина Геворкян / 76.RUЗакрыли ярославский аэропорт | Источник: Кристина Геворкян / 76.RU

Закрыли ярославский аэропорт

Источник:

Кристина Геворкян / 76.RU

Ночью 5 октября закрыли аэропорт «Золотое кольцо» в Туношне под Ярославлем для приема и выпуска самолетов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко в 04:31.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — уточнил он.

Кроме того, в 01:10 был закрыт аэропорт в Тамбове, а в 04:11 — в Нижнем Новгороде. В 07:56 представитель Росавиации сообщил о снятии ограничений во всех трех городах.

«В период действия ограничений на запасной аэродром „ушел“ один самолет, совершавший рейс в Нижний Новгород. Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это приоритет», — отметил Артём Кореняко.

По данным сайта ярославского аэропорта, задержек и переносов авиарейсов нет. На 5 октября из Туношны запланированы вылеты в Пермь, Москву и Санкт-Петербург. Из этих же городов должны прилететь самолеты в столицу Золотого кольца.

