В Ярославской области ликвидируют службу занятости населения. Что это значит

В Ярославской области ликвидируют службу занятости населения Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Власти ликвидируют службу занятости населения Ярославской области. Об этом говорится в постановлении регионального правительства, подписанном губернатором Михаилом Евраевым.

В документе указано, что с 12 января 2026 года полномочия и функции государственной службы занятости населения в регионе будут переданы управлению государственной службы правительства Ярославской области.

«Ликвидировать в установленные законодательством порядке и сроки государственную службу занятости населения Ярославской области», — говорится в постановлении.

ГКУ «Центр занятости населения», работающее напрямую с жителями области, сохранится. Но учредителем будет правительство Ярославской области. По сути, для тех жителей региона, кто будет искать работу с помощью государственного органа, ничего не изменится.