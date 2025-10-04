НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
В Ярославской области ликвидируют службу занятости населения. Что это значит

В Ярославской области ликвидируют службу занятости населения. Что это значит

Соответствующее постановление подписал губернатор

Власти ликвидируют службу занятости населения Ярославской области. Об этом говорится в постановлении регионального правительства, подписанном губернатором Михаилом Евраевым.

В документе указано, что с 12 января 2026 года полномочия и функции государственной службы занятости населения в регионе будут переданы управлению государственной службы правительства Ярославской области.

«Ликвидировать в установленные законодательством порядке и сроки государственную службу занятости населения Ярославской области», — говорится в постановлении.

ГКУ «Центр занятости населения», работающее напрямую с жителями области, сохранится. Но учредителем будет правительство Ярославской области. По сути, для тех жителей региона, кто будет искать работу с помощью государственного органа, ничего не изменится.

В конце лета 2025 года свой пост покинула руководитель государственной службы занятости населения региона Лаура Зудина. Она отработала в службе 21 год, из которых больше восьми лет была руководителем. Исполняющей обязанности руководителя службы занятости тогда назначили заместителя начальника службы — Светлану Воробьеву.

Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Комментарии
2
Гость
23 минуты
Осталось больницы ликвидировать и полномочия передать облздраву...
Читать все комментарии
