В Ярославской области ликвидируют службу занятости населения. Что это значит

Власти ликвидируют службу занятости населения Ярославской области. Об этом говорится в постановлении регионального правительства, подписанном губернатором Михаилом Евраевым.
В документе указано, что с 12 января 2026 года полномочия и функции государственной службы занятости населения в регионе будут переданы управлению государственной службы правительства Ярославской области.
«Ликвидировать в установленные законодательством порядке и сроки государственную службу занятости населения Ярославской области», — говорится в постановлении.
ГКУ «Центр занятости населения», работающее напрямую с жителями области, сохранится. Но учредителем будет правительство Ярославской области. По сути, для тех жителей региона, кто будет искать работу с помощью государственного органа, ничего не изменится.
В конце лета 2025 года свой пост покинула руководитель государственной службы занятости населения региона Лаура Зудина. Она отработала в службе 21 год, из которых больше восьми лет была руководителем. Исполняющей обязанности руководителя службы занятости тогда назначили заместителя начальника службы — Светлану Воробьеву.