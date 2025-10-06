Земля была арестована: в Ярославле построят новую гостиницу

В Ярославле построят новую гостиницу Источник: Яндекс.Панорамы

В Ленинском районе Ярославля построят новую гостиницу на улице Зои Космодемьянской. Она будет расположена между школой № 94, зданием администрации Ярославского района и существующим домом.

На сайте Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области указано, что 24 сентября 2025 года было выдано разрешение на строительство объекта. Работы могут проводить до 11 марта 2027 года.

Разрешение было выдано индивидуальному предпринимателю Игорю Фомичеву. Он официально зарегистрировал свою деятельность в декабре 2021 года.

Основное направление его работы — предоставление мест для краткосрочного проживания. Данные о доходах ИП в открытом доступе не публикуются.

Игорь Фомичев частично и полностью владеет еще несколькими компаниями. Одна из них занимается оптовой торговлей, еще одна также связана с гостиничным бизнесом. Также Игорь Фомичев владеет большей частью поликлинического центра «Будь Здоров!» в Ярославле на Рыбинской улице, 30 и половиной одноименного медицинского центра.

Ранее из-за участка под строительство гостиницы начались судебные разбирательства. В 2023 году региональная прокуратура вышла с иском в Арбитражный суд Ярославской области. Правоохранители посчитали, что землю передали предпринимателю незаконно. Поэтому прокуратура требовала признать недействительным договор купли-продажи между департаментом архитектуры и земельных отношений мэрии Ярославля и ООО НИП «ЭкспертСтройРегион», заключенный 9 февраля 2016 года. А также и последующую перепродажу участка Игорю Фомичеву в 2018 году.

Кроме того, прокуратура настаивала на наложении запрета на любые сделки с этой землей. Последнее требование суд тогда удовлетворил. Но в итоге нарушений обнаружено не было, а потому в иске прокуратуре отказали.