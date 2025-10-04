«Здесь время течёт иначе»: ведущую Тину Канделаки заметили в Ярославле. Что она здесь делала

Тина Канделаки приехала в Ярославль Источник: Тина Канделаки / Telegram

Известная журналистка, продюсер и ведущая Тина Канделаки приехала в Ярославль. В своем телеграм-канале 4 октября она рассказала, что посетила местный зоопарк и опубликовала видео. Телезвезда осталась в восторге от увиденного.

«Представьте себе уголок дикой природы посреди города. Не просто зоопарк, а целый животный мир, где нет тесных клеток — только просторные вольеры с лучшими условиями. И всё это в 15 минутах от центра», — рассказала подписчикам Тина Канделаки.

Особое внимание ведущая обратила на вольер, в котором медведи живут совместно с волками.

«Почему? Потому что когда охотники подарили медведей зоопарку, у Теймураза Кукуриевича (директора ярославского зоопарка, — Прим. ред.) они жили дома и сдружились с овчаркой. И после этого решили провести эксперимент и заселили их к волкам», — рассказала Тина Канделаки.

Телеведущая осталась в восторге от зоопарка Источник: Тина Канделаки / Telegram

Телеведущая посоветовала подписчикам посетить ярославский зоопарк и сказала, что у него прекрасный потенциал.

«Здесь время течёт иначе. Три часа пролетят незаметно. В таком месте не бывает разочарований», — рассказала Тина Канделаки.

Тина Канделаки не в первый раз посещает Ярославскую область. Например, в августе 2023 года Тина Канделаки приезжала в Ярославль и Рыбинск. Тогда она путешествовала на роскошном четырехпалубном круизном лайнере «Ленин» по Волге. Еще раз Тина Канделаки посетила Рыбинск в августе 2024 года.