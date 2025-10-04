НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+12°C

Сейчас в Ярославле
Погода+12°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +10

2 м/c,

ю-в.

 760мм 58%
Подробнее
2 Пробки
USD 81,90
EUR 96,05
Классы на карантине
Необычные рыбы в Ярославской области
145-летний памятник изнутри
Сэкономить время и нервы на врачах
Разбился насмерть в ДТП
Как избавиться от боли в шее
Пожар в девятиэтажке
Переехали из Бельгии в Ярославль
Полезная часть гриба
Афиша на октябрь
Город «Здесь время течёт иначе»: ведущую Тину Канделаки заметили в Ярославле. Что она здесь делала

«Здесь время течёт иначе»: ведущую Тину Канделаки заметили в Ярославле. Что она здесь делала

Журналистка опубликовала видео в своем телеграм-канале

243
Тина Канделаки приехала в Ярославль | Источник: Тина Канделаки / TelegramТина Канделаки приехала в Ярославль | Источник: Тина Канделаки / Telegram

Тина Канделаки приехала в Ярославль

Источник:

Тина Канделаки / Telegram

Известная журналистка, продюсер и ведущая Тина Канделаки приехала в Ярославль. В своем телеграм-канале 4 октября она рассказала, что посетила местный зоопарк и опубликовала видео. Телезвезда осталась в восторге от увиденного.

«Представьте себе уголок дикой природы посреди города. Не просто зоопарк, а целый животный мир, где нет тесных клеток — только просторные вольеры с лучшими условиями. И всё это в 15 минутах от центра», — рассказала подписчикам Тина Канделаки.

Особое внимание ведущая обратила на вольер, в котором медведи живут совместно с волками.

«Почему? Потому что когда охотники подарили медведей зоопарку, у Теймураза Кукуриевича (директора ярославского зоопарка, — Прим. ред.) они жили дома и сдружились с овчаркой. И после этого решили провести эксперимент и заселили их к волкам», — рассказала Тина Канделаки.

Телеведущая осталась в восторге от зоопарка

Источник:

Тина Канделаки / Telegram

Телеведущая посоветовала подписчикам посетить ярославский зоопарк и сказала, что у него прекрасный потенциал.

«Здесь время течёт иначе. Три часа пролетят незаметно. В таком месте не бывает разочарований», — рассказала Тина Канделаки.

Тина Канделаки не в первый раз посещает Ярославскую область. Например, в августе 2023 года Тина Канделаки приезжала в Ярославль и Рыбинск. Тогда она путешествовала на роскошном четырехпалубном круизном лайнере «Ленин» по Волге. Еще раз Тина Канделаки посетила Рыбинск в августе 2024 года.

Также ведущая приезжала в столицу Золотого кольца и еще раньше. В 2019 году она участвовала в открытии слета лидеров и представителей Национальной лиги студенческих клубов. После мероприятия на вокзал ее проводил лично Дмитрий Миронов, работавший на тот момент губернатором Ярославской области.

ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Зоопарк Тина Канделаки
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«Не профессия, а форма финансовой ловушки». Таксист честно рассказал, сколько зарабатывает за рулем
Анонимный автор
Мнение
«Есть чем пошантажировать»: что грозит арендодателям за нелегальную сдачу квартиры — ответ адвоката
Константин Зиновьев
Адвокат
Мнение
«Вы мне лучше скажите, чей Крым»: журналист довел до истерики телефонную аферистку — новая схема обмана
Игорь Мещанев
Корреспондент MSK1.RU
Мнение
Дядя Саша спился за месяц. Откровенный рассказ продавщицы круглосуточного пивного магазина
Валерия Русу
Мнение
Цой жив? Группа «Кино» выпустила свежий альбом — чего вы там не слышали
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление