«Пока в Москве дожди»: Тина Канделаки приехала в Рыбинск. Что она здесь делала

Тина Канделаки побывала в Рыбинске Источник: Tina_kandelaki / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Известная телеведущая Тина Канделаки побывала в Рыбинске Ярославской области. Фото на фоне местных достопримечательностей звезда выложила в своих соцсетях.



— Пока в Москве дожди, я урвала солнечные деньки в Рыбинске, — написала она.

Также Тина Канделаки зашла в кафе и была приятно удивлена качеством предложенных ей блюд.

— Обед тоже сегодня был ярким, — прокомментировала она.

Звезда сфотографировалась на фоне рыбинских красот Источник: Tina_kandelaki / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Судя по всему, Тина Канделаки приехала в Ярославскую область в частном порядке на отдых. В рыбинской городской администрации порталу 76.RU признались, что ничего не знали о ее визите и были удивлены, увидев фото теледивы в местных пабликах.



В Ярославской области звезда надолго не задержалась, поехала по другим регионам. Уже 10 августа она выложила видео из Твери.