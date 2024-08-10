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Город «Пока в Москве дожди»: Тина Канделаки приехала в Рыбинск. Что она здесь делала

«Пока в Москве дожди»: Тина Канделаки приехала в Рыбинск. Что она здесь делала

Фото и видео из Ярославской области звезда выложила в соцсетях

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1 комментарий
Тина Канделаки побывала в Рыбинске

Известная телеведущая Тина Канделаки побывала в Рыбинске Ярославской области. Фото на фоне местных достопримечательностей звезда выложила в своих соцсетях.

— Пока в Москве дожди, я урвала солнечные деньки в Рыбинске, — написала она.

Также Тина Канделаки зашла в кафе и была приятно удивлена качеством предложенных ей блюд.

— Обед тоже сегодня был ярким, — прокомментировала она.

Звезда сфотографировалась на фоне рыбинских красот

Судя по всему, Тина Канделаки приехала в Ярославскую область в частном порядке на отдых. В рыбинской городской администрации порталу 76.RU признались, что ничего не знали о ее визите и были удивлены, увидев фото теледивы в местных пабликах.

В Ярославской области звезда надолго не задержалась, поехала по другим регионам. Уже 10 августа она выложила видео из Твери.

Напомним, в августе 2023 года Тина Канделаки приезжала в Ярославль и Рыбинск. Тогда она путешествовала на роскошном четырехпалубном круизном лайнере «Ленин» по Волге. Также ведущая приезжала в столицу золотого кольца в 2019 году — участвовала в открытии слета лидеров и представителей Национальной лиги студенческих клубов. После мероприятия на вокзал ее проводил лично Дмитрий Миронов, работавший на тот момент губернатором Ярославской области.

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Комментарии
1
Гость
10 августа 2024, 14:41
Патриоточка дотаzионая всегда при делах
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