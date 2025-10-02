В Ярославской области начался осенний призыв: сколько человек отправятся на службу

В Ярославской области начался осенний призыв Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

1 октября 2025 года в Ярославской области, как и по всей России, начался плановый осенний призыв. Он продлится до 31 декабря.

«Из Ярославской области планируется призвать и направить для прохождения военной службы более 950 человек», — сообщил военный комиссар региона Игорь Гостев.

Осенью 2024 года призывали более 900 человек в Ярославской области.

Срок обязательной военной службы составляет 12 месяцев.

«Созданы 22 призывные комиссии: 21 комиссия муниципальных образований и городских округов, а также региональная призывная комиссия, которую возглавляет губернатор Ярославской области», — добавил Игорь Гостев.

Вручат бумажные и электронные повестки

Отправка призывников из сборного пункта Ярославской области в воинские части запланирована на 15 октября. В региональном правительстве уточнили, новобранцев обеспечат зимней формой одежды, выдадут военные билеты, банковские карты платежной системы «Мир», персональные электронные карты и жетоны с личными номерами.

«Для оповещения граждан будут применяться как электронные, так и напечатанные повестки. Юридически они имеют равную силу. В случае неявки призывника в 20-дневный срок без уважительной причины к гражданину, согласно федеральному закону „О воинской обязанности и военной службе“, будут применены временные ограничительные меры, направленные на обеспечение его явки в военный комиссариат», — уточнили в правительстве Ярославской области.

Особенностью осеннего призыва в Российскую армию в 2025 году стало то, что решение о призыве будет действовать в течение года. То есть если гражданина, призванного на военную службу, по каким-либо причинам не направили для ее прохождения в текущем призыве, то он направляется для ее прохождения в период проведения следующей призывной кампании. Получается, что медицинские осмотры, психологический отбор и заседания призывной комиссии могут идти весь год. По задумке, это должно помочь равномернее распределить нагрузку на пункты призыва.

«Военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, для участия в выполнении задач специальной военной операции привлекаться не будут. Военнослужащие, срок военной службы по призыву у которых истек, будут своевременно уволены и направлены к местам своего проживания», — подчеркнул военный комиссар Ярославской области Игорь Гостев.