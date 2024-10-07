«Отправка с 15 октября»: главный военком рассказал, где будут служить ярославские призывники

В правительстве Ярославской области рассказали, сколько человек получат повестки в осенний призыв Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











В Ярославской области, как и по всей России, в самом разгаре осенний призыв. Областной военный комиссар Игорь Гостев рассказал, где будут служить ярославские призывники.

В этом тексте публикуем всё, что известно о призыве.

«Отправка с 15 октября»

Как и в прошлом году, на службу на год призовут более 900 человек, повестки рассылают до 31 декабря.

— В основном призывники будут проходить службу в Центральном федеральном округе. Отправка призывников со сборного пункта Ярославской области в пункты дислокации соединений и воинских частей на территории Российской Федерации запланирована с 15 октября, — процитировали в правительстве слова областного военкома 4 октября.

Военкоматы будут учитывать пожелания призывников о службе.

— Пожелания призывников попасть в определенные войска будут учтены призывной комиссией в зависимости от их годности к военной службе по состоянию здоровья, уровню образования, наличию подготовки по военно-учетной специальности и результатам профессионального психологического отбора, — сообщили в областном правительстве.

Призывники не будут привлекаться к участию в выполнении задач специальной военной операции. Отслужившие установленный срок по призыву будут своевременно уволены и направлены к местам проживания. правительство Ярославской области

При этом военнослужащих могут отправить для службы на границе.

Процедурой призыва занимается 21 ярославская призывная комиссия. В Ярославле заседания проходят в военкоматах: призывная комиссия Кировского, Красноперекопского и Фрунзенского районов — улица Большая Федоровская, 38а;

призывная комиссия Заволжского района — станция Урочь, 37;

призывная комиссия Дзержинского и Ленинского районов — улица Труфанова, 29, корпус 2.

Призывников обеспечат зимней формой, банковскими картами, куда будет приходить денежное довольствие (материальное стимулирование выполнения служебных обязанностей. — Прим. ред.), персональными электронными картами и жетонами с личными номерами.

С этого года работает реестр воинского учета Источник: Виталий Калистратов / Городские порталы











Нововведения

Напомним, главным нововведением осеннего призыва 2024 года станет Единый реестр военнообязанных, который состоит из Реестра воинского учета и общедоступного реестра повесток, они начнут работу 1 ноября. Пока что реестр повесток работает в тестовом режиме в трех регионах: в Рязанской и Сахалинской областях, Республике Марий Эл. На ресурсе хранится информация об образовании, трудовой деятельности, месте жительства, семейном положении, гражданстве, военном билете, месте обучения, имеющейся недвижимости, транспорте, наличии отсрочки, фактах об уголовных и административных преступлениях, а также сведения о направлении и вручении повесток. Там же мужчины смогут проверять информацию о наличии повестки, времени и месте явки.

Еще одно нововведение анонсировали в правительстве Ярославской области:

— Особенностью осеннего призыва граждан является возможность обжаловать решения призывных комиссий муниципальных образований и городских округов.

Заявки принимают через «Госуслуги» и многофункциональные центры.

Кому не ждать повестки

От призыва освобождаются: кандидаты и доктора наук, условно осужденные, находящиеся под следствием, имеющие судимость, близкие родственники погибших при исполнении военнослужащих.

Отсрочку получат:

студенты очной формы обучения;

депутаты;

сотрудники МЧС, МВД и ФСБ;

опекуны несовершеннолетних;

отцы-одиночки;

имеющие двух и более детей;

воспитывающие детей-инвалидов до трех лет;

те, чья супруга беременна вторым ребенком и находится на сроке более 26 недель;

мужчины, ухаживающие за близким родственником.

Что грозит за неявку

Если призывник получил повестку, а в военкомат не пришел, может грозить административная ответственность — штраф от 10 до 30 тысяч рублей.

За умышленное уклонение от службы (например, несколько раз специально не пришел по повесткам) может быть наложена уголовная ответственность по статье 328 УК РФ, максимальное наказание — до 2 лет лишения свободы.

Кроме того, за неявку по повестке могут ввести следующие меры: