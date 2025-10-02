Можно возводить высотки: в Ярославле выставили на продажу участок под застройку за 62 млн рублей

В Ярославле выставили участок под застройку Источник: Дом.РФ

В Ярославле определили стоимость земельного участка под застройку на улице Труфанова, 34 в Дзержинском районе. Начальная цена объекта — 62 миллиона 249 тысяч 750 рублей.

На сайте «Дом.РФ» указано, что на аукцион выставят участок в 25 соток вместе с расположенным на ней зданием площадью 1,8 тысячи квадратных метров. На кадастровой карте оно отмечено как столовая при общежитии. Рядом с этим зданием также расположен Аграрный университет.

«Имущественный комплекс расположен в 6-м микрорайоне на второй линии улицы Труфанова за жилыми домами. Окружение сформировано жилой застройкой, торговыми объектами и социальной инфраструктурой. Высокая транспортная доступность обеспечена остановкой общественно транспорта — 61 метр, ж/д станцией — 2,32 километра», — говорится в объявлении.

Территорию окружают жилые дома Источник: Дом.РФ

В объявлении указано, что участок разрешено использовать для малоэтажной многоквартирной жилой застройки, среднеэтажной жилой застройки, высотной застройки. Помимо этого, на территории можно хранить автотранспорт, организовать бытовое обслуживание, построить объекты культурно-досуговой деятельности, общественного управления, делового управления, магазины. Также не территории разрешено расположить кафе, рестораны, столовые или гостиницу.