НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+5°C

Сейчас в Ярославле
Погода+5°

облачно, без осадков

ощущается как +1

5 м/c,

с-в.

 768мм 87%
Подробнее
3 Пробки
USD 81,50
EUR 95,64
Требуют отменить объединение театров
Как работают комплексы «Паук»
Суд над экс-чиновником
Сэкономить время и нервы на врачах
Изменения в правительстве
Суд по пристройке
Пожар на НПЗ
Запрет на данные о БПЛА
Новая школа
Когда ждать снега
Город Можно возводить высотки: в Ярославле выставили на продажу участок под застройку за 62 млн рублей

Можно возводить высотки: в Ярославле выставили на продажу участок под застройку за 62 млн рублей

На территории расположена столовая при общежитии

690
В Ярославле выставили участок под застройку | Источник: Дом.РФВ Ярославле выставили участок под застройку | Источник: Дом.РФ

В Ярославле выставили участок под застройку

Источник:

Дом.РФ

В Ярославле определили стоимость земельного участка под застройку на улице Труфанова, 34 в Дзержинском районе. Начальная цена объекта — 62 миллиона 249 тысяч 750 рублей.

На сайте «Дом.РФ» указано, что на аукцион выставят участок в 25 соток вместе с расположенным на ней зданием площадью 1,8 тысячи квадратных метров. На кадастровой карте оно отмечено как столовая при общежитии. Рядом с этим зданием также расположен Аграрный университет.

«Имущественный комплекс расположен в 6-м микрорайоне на второй линии улицы Труфанова за жилыми домами. Окружение сформировано жилой застройкой, торговыми объектами и социальной инфраструктурой. Высокая транспортная доступность обеспечена остановкой общественно транспорта — 61 метр, ж/д станцией — 2,32 километра», — говорится в объявлении.

Территорию окружают жилые дома | Источник: Дом.РФТерриторию окружают жилые дома | Источник: Дом.РФ

Территорию окружают жилые дома

Источник:

Дом.РФ

В объявлении указано, что участок разрешено использовать для малоэтажной многоквартирной жилой застройки, среднеэтажной жилой застройки, высотной застройки. Помимо этого, на территории можно хранить автотранспорт, организовать бытовое обслуживание, построить объекты культурно-досуговой деятельности, общественного управления, делового управления, магазины. Также не территории разрешено расположить кафе, рестораны, столовые или гостиницу.

Заявки от участников будут принимать до 20 октября. Аукцион пройдет 24 октября.

ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Земельный участок Застройка Аукцион ДОМ.РФ
Лайк
TYPE_LIKE1
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY1
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
6
Гость
1 час
судя по фото там и так уже одни высотки, зачем на этом пятачке еще что-то строить? совсем рехнулись что-ли?
Гость
41 минута
В этом месте итак все забито домами. Скоро наш меренок начнет строить дома над домами.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Бывшая сотрудница банка переехала в Америку, чтобы построить бизнес на волосах. Авторская колонка
Екатерина Мошкова
Мнение
Заложило уши? Врач назвала симптомы вируса, гуляющего этой осенью. Проверьте, есть ли они у вас
Полина Павлова
Мнение
«Не профессия, а форма финансовой ловушки». Таксист честно рассказал, сколько зарабатывает за рулем
Анонимный автор
Мнение
«Потратил три тысячи»: ярославец поделился лайфхаками бюджетного отдыха в Плёсе
Алексей Камкинов
Мнение
«Здесь ты забываешь о правилах приличия». Российская школьница переехала жить в Китай — что ее шокировало
Евгения Гливинская
Студентка из Березовского,
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление