Оценивают в 74 млн: в Ярославле выставили на продажу здание столовой при общежитии

Территорию в Брагине выставили на продажу Источник: Дом.РФ











В Ярославле выставили на продажу здание на улице Труфанова, 34 в Дзержинском районе Ярославля. Рядом с ней расположено общежитие Ярославской государственной сельскохозяйственной академии.

Объявление о продаже здания появилось на сайте «ДОМ.РФ». Вместе с самим строением площадью 1,8 тысячи квадратных метров новый владелец получит 25 соток земли.

— Имущественный комплекс расположен в 6-м микрорайоне, на второй линии улицы Труфанова, за жилыми домами. Окружение сформировано жилой застройкой, торговыми объектами и социальной инфраструктурой. Высокая транспортная доступность обеспечена остановкой общественно транспорта — 61 м, ж/д станцией — 2,32 км, — говорится в объявлении.

Стоимость здания пока не указана. Сейчас готовятся документы, чтобы продать имущественный комплекс с торгов. Начальная цена будет указана позже.

По данным публичной кадастровой карты, продать собираются здание столовой. Указано, что в нем два этажа, один из которых — подземный. Год окончания строительства — 1982.

Его кадастровая стоимость — 74 миллиона 163 тысячи 869 рублей. Земельный участок под зданием можно использовать под социально-бытовые цели. Его кадастровая стоимость — 6 миллионов 986 тысяч 781 рубль.