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Недвижимость Оценивают в 74 млн: в Ярославле выставили на продажу здание столовой при общежитии

Оценивают в 74 млн: в Ярославле выставили на продажу здание столовой при общежитии

Вместе с ним новый владелец получит землю

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3 комментария
Территорию в Брагине выставили на продажу | Источник: Дом.РФТерриторию в Брагине выставили на продажу | Источник: Дом.РФ

Территорию в Брагине выставили на продажу

Источник:

В Ярославле выставили на продажу здание на улице Труфанова, 34 в Дзержинском районе Ярославля. Рядом с ней расположено общежитие Ярославской государственной сельскохозяйственной академии.

Объявление о продаже здания появилось на сайте «ДОМ.РФ». Вместе с самим строением площадью 1,8 тысячи квадратных метров новый владелец получит 25 соток земли.

— Имущественный комплекс расположен в 6-м микрорайоне, на второй линии улицы Труфанова, за жилыми домами. Окружение сформировано жилой застройкой, торговыми объектами и социальной инфраструктурой. Высокая транспортная доступность обеспечена остановкой общественно транспорта — 61 м, ж/д станцией — 2,32 км, — говорится в объявлении.

Стоимость здания пока не указана. Сейчас готовятся документы, чтобы продать имущественный комплекс с торгов. Начальная цена будет указана позже.

По данным публичной кадастровой карты, продать собираются здание столовой. Указано, что в нем два этажа, один из которых — подземный. Год окончания строительства — 1982.

Его кадастровая стоимость — 74 миллиона 163 тысячи 869 рублей. Земельный участок под зданием можно использовать под социально-бытовые цели. Его кадастровая стоимость — 6 миллионов 986 тысяч 781 рубль.

Ранее в Ярославле снизили цену на исторический дом в пяти минутах от реки.

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Продажа здания Земельный участок Аукцион ДОМ.РФ
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Комментарии
3
Гость
19 минут
Шибаева, когда пишешь статейки, уточни как правильно называется "Ярославской государственной сельскохозяйственной академии." Это учебное заведение называется Ярославский государственный аграрный университет.
Гость
49 минут
только сидят и думают, чтобы ещё продать
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