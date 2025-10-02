Молодежи здесь понравится: показываем локацию с новым арт-объектом в Ярославле, которую стоит посетить

С 26 по 28 сентября в Ярославле проходил фестиваль стрит-арта «Цвета Золотого Кольца» (0+). Площадкой стал Алексеевский сад, где во время мероприятия открыли новый арт-объект — стену граффити. Кроме того, на территории зеленой зоны разместили кубы, которые стали холстами для 15 художников из Костромы, Ярославля, Москвы и Иваново.
Фестиваль направлен на развитие уличного и современного искусства. До этого его проводили в Иваново и Костроме. Организаторами стало ярославское творческое объединение Unick.
В этом фоторепортаже показываем результат работ художников.
Это не первое подобное мероприятие, которое организовала команда Unick. С 2015 года в Ярославле проходит фестиваль «ЯРСТРИТАРТ», в котором участвуют художники со всей страны. Многие видели мурал на стене стадиона «Шинник», на котором изобразили историю Ярославля.
Напомним, в конце лета 2025 года в Ярославле начался первый этап благоустройства Алексеевского сада. Проект реализует команда Unik совместно с Центром развития городских территорией и его директором Викторией Седовой. Художники сами разработали проект и подали документы на грант.
Как рассказывал главный архитектор Ярославля Артем Цымбалов, в саду установят новый для города объект — стены для граффити. У рисунков будет сменяемость.
Unick — объединение художников в Ярославле, которые занимаются созданием граффити, а также проведением тематических мероприятий. С 2024 года это еще и творческое пространство на улице Салтыкова-Щедрина. Мы публиковали работы художников в этом материале.