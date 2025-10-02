НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Молодежи здесь понравится: показываем локацию с новым арт-объектом в Ярославле, которую стоит посетить

Молодежи здесь понравится: показываем локацию с новым арт-объектом в Ярославле, которую стоит посетить

В Алексеевском саду прошел фестиваль стрит-арта

Как прошел фестиваль стрит-арта в Ярославле

Как прошел фестиваль стрит-арта в Ярославле

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

С 26 по 28 сентября в Ярославле проходил фестиваль стрит-арта «Цвета Золотого Кольца» (0+). Площадкой стал Алексеевский сад, где во время мероприятия открыли новый арт-объект — стену граффити. Кроме того, на территории зеленой зоны разместили кубы, которые стали холстами для 15 художников из Костромы, Ярославля, Москвы и Иваново.

Фестиваль направлен на развитие уличного и современного искусства. До этого его проводили в Иваново и Костроме. Организаторами стало ярославское творческое объединение Unick.

В этом фоторепортаже показываем результат работ художников.

Есть что поразглядывать

Есть что поразглядывать

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Это не первое подобное мероприятие, которое организовала команда Unick. С 2015 года в Ярославле проходит фестиваль «ЯРСТРИТАРТ», в котором участвуют художники со всей страны. Многие видели мурал на стене стадиона «Шинник», на котором изобразили историю Ярославля.

Знакомые всем гербы и герои

Знакомые всем гербы и герои

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Арт-объекты стали новой точкой притяжения

Арт-объекты стали новой точкой притяжения

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Фестиваль проходил в Алексеевском саду

Фестиваль проходил в Алексеевском саду

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

На кубах появились медведи и главные достопримечательности Ярославля

На кубах появились медведи и главные достопримечательности Ярославля

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Мишек мало не бывает

Мишек мало не бывает

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Узнали локацию на работе слева?

Узнали локацию на работе слева?

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Классное место, чтобы сделать себе пару ярких фотографий

Классное место, чтобы сделать себе пару ярких фотографий

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Есть и кадры из популярных мультфильмов

Есть и кадры из популярных мультфильмов

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Бетонные стены стали частью благоустройства сада

Бетонные стены стали частью благоустройства сада

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

На них также оставили свой след художники

На них также оставили свой след художники

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Рядом с плитами выставили скамейки

Рядом с плитами выставили скамейки

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Напомним, в конце лета 2025 года в Ярославле начался первый этап благоустройства Алексеевского сада. Проект реализует команда Unik совместно с Центром развития городских территорией и его директором Викторией Седовой. Художники сами разработали проект и подали документы на грант.

Как рассказывал главный архитектор Ярославля Артем Цымбалов, в саду установят новый для города объект — стены для граффити. У рисунков будет сменяемость.

Unick — объединение художников в Ярославле, которые занимаются созданием граффити, а также проведением тематических мероприятий. С 2024 года это еще и творческое пространство на улице Салтыкова-Щедрина. Мы публиковали работы художников в этом материале.

Комментарии
Гость
1 час
Даааааа... людей молодых ..... толпы!
Гость
52 минуты
Как так можно фотографировать ?
Читать все комментарии
