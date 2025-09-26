НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Город Строят стены для граффити: в центре Ярославля началось благоустройство сквера

Строят стены для граффити: в центре Ярославля началось благоустройство сквера

Что там делают

74
В Ярославле благоустраивают Алексеевский сад | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославле благоустраивают Алексеевский сад | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле благоустраивают Алексеевский сад

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле начали работы по благоустройству Алексеевского сада на улице Салтыкова-Щедрина. Территорию оградили лентой, а на месте заметили рабочих, устанавливающих бетонные стены.

После работ в центре появится арт-пространство для профессиональных художников. Проектом занимается творческое объединение Unick совместно с Центром развития городских территорий и его директором Викторией Седовой.

Профессиональные художники смогут рисовать граффити на стенах | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПрофессиональные художники смогут рисовать граффити на стенах | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Профессиональные художники смогут рисовать граффити на стенах

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Как рассказывал в беседе с 76.RU представитель Unick Анатолий Байков, стены для граффити устанавливают, чтобы на них могли рисовать опытные художники.

«Это проект для профессиональных или обладающих большим опытом художников. Мы будем его курировать, рассказывать о людях, которые будут в нем участвовать. У рисунков на стенах будет сменяемость, то есть рисунки будут обновляться. У каждой стены будет расположена табличка с историей изображения», — рассказал Анатолий Байков.

Рабочие занимаются возведением нескольких стен | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUРабочие занимаются возведением нескольких стен | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Рабочие занимаются возведением нескольких стен

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Скоро на них будут рисовать граффити художники | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСкоро на них будут рисовать граффити художники | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Скоро на них будут рисовать граффити художники

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Unick — творческое объединение уличных художников в Ярославле, в числе их работ — муралы ко Дню Победы в разных районах города, организация и проведение фестивалей стрит-арта. Мы публиковали работы художников в этом материале.

Ранее мы публиковали большое интервью с представителем команды Unick Анатолием Байковым, который стал инициатором проекта по преображению Алексеевского сада в Ярославле. Подробнее о планах и деятельности Unick читайте в этом материале.

Работы в самом разгаре | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUРаботы в самом разгаре | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Работы в самом разгаре

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Часовню должны подсветить | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЧасовню должны подсветить | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Часовню должны подсветить

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Неподалеку уже есть строение с профессиональным граффити | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНеподалеку уже есть строение с профессиональным граффити | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Неподалеку уже есть строение с профессиональным граффити

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Ранее власти показывали эскизы проекта | Источник: Артем Цымбалов / Vk.comРанее власти показывали эскизы проекта | Источник: Артем Цымбалов / Vk.com
Так должна выглядеть зона для рисования по итогам работ | Источник: Артем Цымбалов / Vk.comТак должна выглядеть зона для рисования по итогам работ | Источник: Артем Цымбалов / Vk.com
Благоустройство началось в 2025 году | Источник: Артем Цымбалов / Vk.comБлагоустройство началось в 2025 году | Источник: Артем Цымбалов / Vk.com

Кстати, с 26 по 28 сентября в Ярославле пройдет арт-фестиваль «Цвета Золотого Кольца» (0+). Его будут проводить напротив арт-центра Unick. Там возведут пятиметровую башню и установят кубы, где больше 15-ти уличных художников из Ярославля, Иваново, Костромы, Москвы будут рисовать сюжеты о столице Золотого кольца. Кроме того, 27 сентября планируется открытие стены для граффити.

Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Благоустройство Сад Проект Граффити
