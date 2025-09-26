Строят стены для граффити: в центре Ярославля началось благоустройство сквера

В Ярославле начали работы по благоустройству Алексеевского сада на улице Салтыкова-Щедрина. Территорию оградили лентой, а на месте заметили рабочих, устанавливающих бетонные стены.
После работ в центре появится арт-пространство для профессиональных художников. Проектом занимается творческое объединение Unick совместно с Центром развития городских территорий и его директором Викторией Седовой.
Как рассказывал в беседе с 76.RU представитель Unick Анатолий Байков, стены для граффити устанавливают, чтобы на них могли рисовать опытные художники.
«Это проект для профессиональных или обладающих большим опытом художников. Мы будем его курировать, рассказывать о людях, которые будут в нем участвовать. У рисунков на стенах будет сменяемость, то есть рисунки будут обновляться. У каждой стены будет расположена табличка с историей изображения», — рассказал Анатолий Байков.
Unick — творческое объединение уличных художников в Ярославле, в числе их работ — муралы ко Дню Победы в разных районах города, организация и проведение фестивалей стрит-арта. Мы публиковали работы художников в этом материале.
Ранее мы публиковали большое интервью с представителем команды Unick Анатолием Байковым, который стал инициатором проекта по преображению Алексеевского сада в Ярославле. Подробнее о планах и деятельности Unick читайте в этом материале.
Кстати, с 26 по 28 сентября в Ярославле пройдет арт-фестиваль «Цвета Золотого Кольца» (0+). Его будут проводить напротив арт-центра Unick. Там возведут пятиметровую башню и установят кубы, где больше 15-ти уличных художников из Ярославля, Иваново, Костромы, Москвы будут рисовать сюжеты о столице Золотого кольца. Кроме того, 27 сентября планируется открытие стены для граффити.