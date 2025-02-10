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Город В Ярославле пройдет крупнейший фестиваль уличного искусства: первые подробности

В Ярославле пройдет крупнейший фестиваль уличного искусства: первые подробности

В городе появится новый арт-объект

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В Ярославле пройдет фестиваль уличного искусства | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославле пройдет фестиваль уличного искусства | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле пройдет фестиваль уличного искусства

Источник:

В Ярославле состоится новый фестиваль уличного искусства «ЯРСТРИТАРТ» (12+). По предварительным данным, мероприятие пройдет весной 2025 года.

— В этом году будут участвовать около 20 человек — это одни из самых лучших художников России. Тематика фестиваля: «Ярославль — многовековой». Тема обширная. Ярославль будет показан в прошлом, настоящем и будущем, — рассказал в беседе с порталом 76.RU ярославский уличный художник, представитель команды Unick Анатолий Байков.

Художники распишут локацию в центре города. Вероятно, новый арт-объект станет подарком городу к 1015-летию.

Напомним, всероссийский фестиваль «ЯРСТРИТАРТ» проводится с 2015 года, в нём принимают участие профессиональные стрит-арт художники и художники-любители со всей России.

Организаторами выступает творческое объединение Unick при взаимодействии с местными властями.

В 2023 году участники фестиваля создавали граффити на несколько тем: интерпретации русской живописи и Год педагога и наставника. Мы публиковали работы в фоторепортаже.

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