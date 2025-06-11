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Город Фоторепортаж Князь-основатель и медведь-киборг: рассматриваем мурал, посвященный столице Золотого кольца

Князь-основатель и медведь-киборг: рассматриваем мурал, посвященный столице Золотого кольца

Над работой трудились художники из разных городов России

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3 комментария
Рассматриваем мурал на улице Победы в Ярославле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUРассматриваем мурал на улице Победы в Ярославле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Рассматриваем мурал на улице Победы в Ярославле

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Историю многовекового Ярославля изобразили на фасаде стадиона «Шинник» на улице Победы. Мурал собрал в себе различные события из истории города, а также символы столицы Золотого кольца. В том числе — основание древнего города князем Ярославом Мудрым, судостроение, полет Валентины Терешковой в космос, легендарные трамваи и даже недавнюю победу «Локомотива» в финале Кубка Гагарина.

Арт-объект был создан в рамках фестиваля уличного искусства «ЯРСТРИТАРТ» (0+) накануне 1015-летия города. В проекте приняли участие 20 художников со всей России — Ярославля, Костромы, Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Краснодара, Красноярска и Иркутска.

«Тематика фестиваля: „Ярославль — многовековой“. Город показан в прошлом, настоящем и будущем», — рассказывал в беседе с 76.RU представитель команды Unick Анатолий Байков.

В этом фоторепортаже предлагаем рассмотреть получившийся арт-объект.

Мурал находится на стене «Шинника» со стороны улицы Победы | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUМурал находится на стене «Шинника» со стороны улицы Победы | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Мурал находится на стене «Шинника» со стороны улицы Победы

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Один из художников изобразил основателя города&nbsp;— князя Ярослава Мудрого (на фото слева) | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUОдин из художников изобразил основателя города&nbsp;— князя Ярослава Мудрого (на фото слева) | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Один из художников изобразил основателя города — князя Ярослава Мудрого (на фото слева)

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Ярославская система трамвайного транспорта&nbsp;— одна из старейших в России, первый трамвай появился в городе в 1900 году, он связывал Московский вокзал с центром города | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЯрославская система трамвайного транспорта&nbsp;— одна из старейших в России, первый трамвай появился в городе в 1900 году, он связывал Московский вокзал с центром города | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Ярославская система трамвайного транспорта — одна из старейших в России, первый трамвай появился в городе в 1900 году, он связывал Московский вокзал с центром города

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Не забыли упомянуть ярославский футбольный клуб «Шинник» и хоккейный клуб «Локомотив» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНе забыли упомянуть ярославский футбольный клуб «Шинник» и хоккейный клуб «Локомотив» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Не забыли упомянуть ярославский футбольный клуб «Шинник» и хоккейный клуб «Локомотив»

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Куда ж без наших чемпионов! Нападающий «Локомотива» Александр Радулов поднимает Кубок Гагарина | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКуда ж без наших чемпионов! Нападающий «Локомотива» Александр Радулов поднимает Кубок Гагарина | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Куда ж без наших чемпионов! Нападающий «Локомотива» Александр Радулов поднимает Кубок Гагарина

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Не обошлось без упоминания театрального наследия. Театр драмы имени Ф. Волкова&nbsp;— старейший драматический театр России, он был основан в 1750 году | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНе обошлось без упоминания театрального наследия. Театр драмы имени Ф. Волкова&nbsp;— старейший драматический театр России, он был основан в 1750 году | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Не обошлось без упоминания театрального наследия. Театр драмы имени Ф. Волкова — старейший драматический театр России, он был основан в 1750 году

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Узнали здание? Это вокзал Ярославль-Главный | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUУзнали здание? Это вокзал Ярославль-Главный | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Узнали здание? Это вокзал Ярославль-Главный

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

На стенах изображены значимые для Ярославля объекты и события. К примеру, можно рассмотреть Культурно-просветительский центр имени В.&nbsp;В.&nbsp;Терешковой | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНа стенах изображены значимые для Ярославля объекты и события. К примеру, можно рассмотреть Культурно-просветительский центр имени В.&nbsp;В.&nbsp;Терешковой | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На стенах изображены значимые для Ярославля объекты и события. К примеру, можно рассмотреть Культурно-просветительский центр имени В. В. Терешковой

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Художники добавили немного футуристических мотивов в работу | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUХудожники добавили немного футуристических мотивов в работу | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Художники добавили немного футуристических мотивов в работу

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Возможно так будет выглядеть символ Ярославля в далеком будущем | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВозможно так будет выглядеть символ Ярославля в далеком будущем | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Возможно так будет выглядеть символ Ярославля в далеком будущем

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Общая площадь работы&nbsp;— 142 квадратных метра | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUОбщая площадь работы&nbsp;— 142 квадратных метра | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
В мурале собраны 15 изображений | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ мурале собраны 15 изображений | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
В каждой картине отражены ключевые места и события города | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ каждой картине отражены ключевые места и события города | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Арт-объект создавался с 24 по 31 мая | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUАрт-объект создавался с 24 по 31 мая | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
На фасаде «Шинника» прошел фестиваль «ЯРСТРИТАРТ» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНа фасаде «Шинника» прошел фестиваль «ЯРСТРИТАРТ» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Новый арт-объект станет стационарным | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНовый арт-объект станет стационарным | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
+1
Уже успели оценить работу? | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUУже успели оценить работу? | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Организаторами фестиваля ежегодно выступает объединение Unick при взаимодействии с местными властями. Вторая часть «ЯРСТРИТАРТА» прошла на подземной парковке в ТРЦ «Аура».

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Комментарии
3
Гость
33 минуты
Нужно законодательно определиться:. можно или нет разрисовывать стены в городе ?
Гость
1 час
А ГДЕ ТЕРЕШКОВА С КОНСТИТУЦИЕЙ??? или на будку с охраной денег нет?!
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