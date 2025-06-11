Князь-основатель и медведь-киборг: рассматриваем мурал, посвященный столице Золотого кольца

Историю многовекового Ярославля изобразили на фасаде стадиона «Шинник» на улице Победы. Мурал собрал в себе различные события из истории города, а также символы столицы Золотого кольца. В том числе — основание древнего города князем Ярославом Мудрым, судостроение, полет Валентины Терешковой в космос, легендарные трамваи и даже недавнюю победу «Локомотива» в финале Кубка Гагарина.