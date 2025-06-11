Князь-основатель и медведь-киборг: рассматриваем мурал, посвященный столице Золотого кольца

Историю многовекового Ярославля изобразили на фасаде стадиона «Шинник» на улице Победы. Мурал собрал в себе различные события из истории города, а также символы столицы Золотого кольца. В том числе — основание древнего города князем Ярославом Мудрым, судостроение, полет Валентины Терешковой в космос, легендарные трамваи и даже недавнюю победу «Локомотива» в финале Кубка Гагарина.
Арт-объект был создан в рамках фестиваля уличного искусства «ЯРСТРИТАРТ» (0+) накануне 1015-летия города. В проекте приняли участие 20 художников со всей России — Ярославля, Костромы, Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Краснодара, Красноярска и Иркутска.
«Тематика фестиваля: „Ярославль — многовековой“. Город показан в прошлом, настоящем и будущем», — рассказывал в беседе с 76.RU представитель команды Unick Анатолий Байков.
В этом фоторепортаже предлагаем рассмотреть получившийся арт-объект.
Организаторами фестиваля ежегодно выступает объединение Unick при взаимодействии с местными властями. Вторая часть «ЯРСТРИТАРТА» прошла на подземной парковке в ТРЦ «Аура».