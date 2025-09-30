НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
В Ярославской области из-за отсутствия отопления закрыли два детских сада

В Ярославской области из-за отсутствия отопления закрыли два детских сада

Жители региона жалуются на холода

В Ярославской области закрыли детские сады | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области закрыли детские сады

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В поселке Некрасовское Некрасовского района Ярославской области из-за отсутствия отопления не работают два детских сада. Речь идет об учреждениях «Солнышко» и «Сказка».

В правительстве Ярославской области рассказали, что проблемой занимается Ярославский областной водоканал.

«Для запуска котельной в Некрасовском специалисты ресурсоснабжающей организации провели подготовку, которая включает проверку всех систем, заполнение системы теплоносителем, удаление воздуха из радиаторов, а затем подключение оборудования и настройку параметров котла. После выхода на нормативные параметры, которые пока низкие, котельная будет запущена. Специалисты стараются оперативно выполнить данные мероприятия», — уточнили власти.

На холод в детском саду и школе в деревне Кузнечиха Ярославского района также пожаловалась местная жительница.

«Тепла в домах нет до сих пор. Нет его и в школе, где обучается 800 детей, нет его в детском саду, в Кузнечихинской амбулатории. И это в пик заболеваемости ОРВИ! Мы очень надеемся, что широкое освещение нашей ситуации поможет как можно скорее решить данную проблему! Помогите нам, мы замерзаем», — говорится в посте группы «Жесть Ярославль» во «Вконтакте».

Тем временем в Ярославле без тепла пока остаются 144 многоквартирных дома, а также школа № 4, садик № 206 и Дворец пионеров. Как пояснил директор департамента городского хозяйства Ярослав Овчаров, причиной холодных батарей стали аварии на сетях.

Алина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Комментарии
3
Инженер1
43 минуты
Название детсадов в тему "Солнышко - Сказка". они в сказку попали и не верят своему счастию.
Гость
34 минуты
Пластиковые медведи важнее детей! А можно было бы на деньги потраченные на этот хлам оремонтировать систему отопления в детсадах.
Читать все комментарии
