В Ярославской области из-за отсутствия отопления закрыли два детских сада

В Ярославской области закрыли детские сады Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В поселке Некрасовское Некрасовского района Ярославской области из-за отсутствия отопления не работают два детских сада. Речь идет об учреждениях «Солнышко» и «Сказка».

В правительстве Ярославской области рассказали, что проблемой занимается Ярославский областной водоканал.

«Для запуска котельной в Некрасовском специалисты ресурсоснабжающей организации провели подготовку, которая включает проверку всех систем, заполнение системы теплоносителем, удаление воздуха из радиаторов, а затем подключение оборудования и настройку параметров котла. После выхода на нормативные параметры, которые пока низкие, котельная будет запущена. Специалисты стараются оперативно выполнить данные мероприятия», — уточнили власти.

На холод в детском саду и школе в деревне Кузнечиха Ярославского района также пожаловалась местная жительница.

«Тепла в домах нет до сих пор. Нет его и в школе, где обучается 800 детей, нет его в детском саду, в Кузнечихинской амбулатории. И это в пик заболеваемости ОРВИ! Мы очень надеемся, что широкое освещение нашей ситуации поможет как можно скорее решить данную проблему! Помогите нам, мы замерзаем», — говорится в посте группы «Жесть Ярославль» во «Вконтакте».