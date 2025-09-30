В Ярославской области из-за отсутствия отопления закрыли два детских сада

В поселке Некрасовское Некрасовского района Ярославской области из-за отсутствия отопления не работают два детских сада. Речь идет об учреждениях «Солнышко» и «Сказка».
В правительстве Ярославской области рассказали, что проблемой занимается Ярославский областной водоканал.
«Для запуска котельной в Некрасовском специалисты ресурсоснабжающей организации провели подготовку, которая включает проверку всех систем, заполнение системы теплоносителем, удаление воздуха из радиаторов, а затем подключение оборудования и настройку параметров котла. После выхода на нормативные параметры, которые пока низкие, котельная будет запущена. Специалисты стараются оперативно выполнить данные мероприятия», — уточнили власти.
На холод в детском саду и школе в деревне Кузнечиха Ярославского района также пожаловалась местная жительница.
«Тепла в домах нет до сих пор. Нет его и в школе, где обучается 800 детей, нет его в детском саду, в Кузнечихинской амбулатории. И это в пик заболеваемости ОРВИ! Мы очень надеемся, что широкое освещение нашей ситуации поможет как можно скорее решить данную проблему! Помогите нам, мы замерзаем», — говорится в посте группы «Жесть Ярославль» во «Вконтакте».
Тем временем в Ярославле без тепла пока остаются 144 многоквартирных дома, а также школа № 4, садик № 206 и Дворец пионеров. Как пояснил директор департамента городского хозяйства Ярослав Овчаров, причиной холодных батарей стали аварии на сетях.