«Людей хоронят в щебенку с мусором»: ярославцы пожаловались на состояние сектора Осташинского кладбища

«Людей хоронят в щебенку с мусором»: ярославцы пожаловались на состояние сектора Осташинского кладбища

Жители города опубликовали кадры с погоста

Ярославцы пожаловались на состояние нового сектора кладбища

Ярославцы пожаловались на состояние нового сектора кладбища

Источник:

Жесть Ярославль / Vk.com

Жители Ярославля пожаловались на состояние нового сектора Осташинского кладбища. Сообщения в социальных сетях начали появляться 30 сентября.

«Неделю назад на Осташинском кладбище запущен новый сектор № 70а. Бывшая болотина. Посмотрите, чем его отсыпали: бутом, щебнем, мусором и асфальтовой крошкой со стройплощадок. В стенах могил можно увидеть остатки пластиковых бутылок, резиновых трубок, корней, и прочих вкраплений, характерных для строительного и городского мусора. Фактически, людей хоронят в щебенку с мусором», — говорится в после группы «Жесть Ярославль» во «Вконтакте».

Ярославцы недовольны состоянием нового сектора кладбища

Ярославцы недовольны состоянием нового сектора кладбища

Источник:

Жесть Ярославль / Vk.com

Люди заметили в земле мусор

Люди заметили в земле мусор

Источник:

Жесть Ярославль / Vk.com

В мэрии Ярославля 76.RU рассказали, что местами погребения являются отведенные в соответствии с этическими, санитарными и экологическими требованиями участки земли с сооружаемыми на них кладбищами для захоронения умерших, стенами скорби для захоронения урн с прахом, а также иными зданиями и сооружениями, предназначенными для осуществления погребения.

«Наличие под землей не представляющих опасность для жизни и здоровья граждан камней, либо иных тупых твердых предметов встречаются в единичных случаях и не влекут за собой какую-либо опасность санитарного, либо экологического характера. Это объясняется свойствами почвы в данном месте. Подобные твердые предметы устраняются во время работ по копке могил и, следовательно, препятствием к проведению захоронения не являются», — уточнили в городской администрации.

То есть, камни и мусор не препятствуют захоронениям. А потому земельный участок продолжат использовать.

ПО ТЕМЕ
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Осташинское кладбище Мусор Мэрия Ярославля
Комментарии
Гость
43 минуты
Захоронить по-человечески, по-христиански можно только в деревне, на ближайшем сельском кладбище. А собравшись в человейники, смешно требовать правильного упокоения.
Гость
12 минут
Забота о простых людях и отношение к ним со стороны власти.
Читать все комментарии
