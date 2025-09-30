«Людей хоронят в щебенку с мусором»: ярославцы пожаловались на состояние сектора Осташинского кладбища

Ярославцы пожаловались на состояние нового сектора кладбища Источник: Жесть Ярославль / Vk.com

Жители Ярославля пожаловались на состояние нового сектора Осташинского кладбища. Сообщения в социальных сетях начали появляться 30 сентября.

«Неделю назад на Осташинском кладбище запущен новый сектор № 70а. Бывшая болотина. Посмотрите, чем его отсыпали: бутом, щебнем, мусором и асфальтовой крошкой со стройплощадок. В стенах могил можно увидеть остатки пластиковых бутылок, резиновых трубок, корней, и прочих вкраплений, характерных для строительного и городского мусора. Фактически, людей хоронят в щебенку с мусором», — говорится в после группы «Жесть Ярославль» во «Вконтакте».

В мэрии Ярославля 76.RU рассказали, что местами погребения являются отведенные в соответствии с этическими, санитарными и экологическими требованиями участки земли с сооружаемыми на них кладбищами для захоронения умерших, стенами скорби для захоронения урн с прахом, а также иными зданиями и сооружениями, предназначенными для осуществления погребения.

«Наличие под землей не представляющих опасность для жизни и здоровья граждан камней, либо иных тупых твердых предметов встречаются в единичных случаях и не влекут за собой какую-либо опасность санитарного, либо экологического характера. Это объясняется свойствами почвы в данном месте. Подобные твердые предметы устраняются во время работ по копке могил и, следовательно, препятствием к проведению захоронения не являются», — уточнили в городской администрации.