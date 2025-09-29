НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
В Ярославле может появиться новая гостиница. Где именно

В Ярославле может появиться новая гостиница. Где именно

Рассказали в мэрии

В Ярославле могут построить новую гостиницу. Речь идет об участке 43а на улице 1-я Тормозная во Фрунзенском районе. В скором времени городские власти выставят его на продажу.

«Участок имеет вид разрешенного использования — гостиничное обслуживание. Территория предназначена для размещения гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды от предоставления жилого помещения для временного проживания», — сообщили в пресс-службе мэрии 29 сентября.

Площадь участка составляет 3714 квадратных метров. В мэрии подчеркивают его удачное расположение: поблизости проходит Костромское шоссе, находится ярославский аквапарк и железнодорожная станция «Липовая гора».

«Район имеет хорошо развитую инфраструктуру. Совсем недавно прямо напротив появился большой спорткомплекс — волейбольный центр. Также в шаговой доступности находится парк Победы. Земля может быть интересна для приобретения как местным предпринимателям, так и покупателям из других регионов», — добавили в мэрии.

Как считаете, нужна в Ярославле еще одна гостиница?

Да
Нет
Сколько можно гостиниц строить
Мне всё равно
Свое мнение напишу в комментариях
Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Гость
41 минута
Какая улица - такая и гостиница!
Гость
1 час
Так может или появится?
