В Ярославле может появиться новая гостиница. Где именно

В Ярославле построят новую гостиницу Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле могут построить новую гостиницу. Речь идет об участке 43а на улице 1-я Тормозная во Фрунзенском районе. В скором времени городские власти выставят его на продажу.

«Участок имеет вид разрешенного использования — гостиничное обслуживание. Территория предназначена для размещения гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды от предоставления жилого помещения для временного проживания», — сообщили в пресс-службе мэрии 29 сентября.

Площадь участка составляет 3714 квадратных метров. В мэрии подчеркивают его удачное расположение: поблизости проходит Костромское шоссе, находится ярославский аквапарк и железнодорожная станция «Липовая гора».

«Район имеет хорошо развитую инфраструктуру. Совсем недавно прямо напротив появился большой спорткомплекс — волейбольный центр. Также в шаговой доступности находится парк Победы. Земля может быть интересна для приобретения как местным предпринимателям, так и покупателям из других регионов», — добавили в мэрии.