Ярославцев предупредили о сбоях в работе ТВ и радио. В чем причина

1 октября с 10:00 до 12:00 в Ярославской области пройдет комплексная проверка готовности региональной системы оповещения населения. Сигналы сработают также на опасных производственных объектах.
По информации областной администрации, в регионах прозвучит сигнал «Внимание всем!» и тестовое аудио- и видеосообщение.
«Проводится проверка готовности системы оповещения населения. Просьба сохранять спокойствие», — уточнили в пресс-службе правительства Ярославской области.
В рамках проверки возможно временное прерывание теле- и радиовещания. Жителей просят сохранять спокойствие — это плановое мероприятие, направленное на обеспечение безопасности населения.
Как ранее сообщили в МЧС, подобные проверки в первый день октября пройдут по всей России.
Спасатели уточнили, что плановые проверки важно регулярно проводить, чтобы убедиться в работоспособности всех элементов системы оповещения населения и повысить готовность дежурных служб к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации.