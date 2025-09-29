Ярославцев предупредили о сбоях в работе ТВ и радио. В чем причина

Ярославцев предупредили о сбоях в телевещании Источник: Роман Данилкин / 63.RU

1 октября с 10:00 до 12:00 в Ярославской области пройдет комплексная проверка готовности региональной системы оповещения населения. Сигналы сработают также на опасных производственных объектах.

По информации областной администрации, в регионах прозвучит сигнал «Внимание всем!» и тестовое аудио- и видеосообщение.

«Проводится проверка готовности системы оповещения населения. Просьба сохранять спокойствие», — уточнили в пресс-службе правительства Ярославской области.

В рамках проверки возможно временное прерывание теле- и радиовещания. Жителей просят сохранять спокойствие — это плановое мероприятие, направленное на обеспечение безопасности населения.

Как ранее сообщили в МЧС, подобные проверки в первый день октября пройдут по всей России.