Внимание, тревога! По всей России скоро завоют сирены, а эфир на ТВ и радио прервется

1 октября по всей стране проведут проверку систем оповещения населения. Люди услышат вой сирен и сигналы тревоги из громкоговорителей, а также по телевизору и радио, предупредили в МЧС России.
«В субъектах России пройдет плановая масштабная проверка систем оповещения населения. В ходе проверки будет произведен запуск электросирен и громкоговорителей, а также проведено замещение эфира обязательных общедоступных теле- и радиоканалов», — написали в Telegram-канале МЧС.
Система оповещения есть во всех городах России. Она необходима, чтобы «своевременно довести сигнал до населения при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
Во время срабатывания тревоги, нужно:
Cохранять спокойствие и не паниковать.
Включить телевизор — любой общедоступный канал или радио и прослушать информационное сообщение.
Ближайшая проверка будет плановой, ее проводят регулярно, чтобы «убедиться в работоспособности всех элементов системы оповещения населения и повысить готовность дежурных служб к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации, пояснили в МЧС.