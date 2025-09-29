НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+9°C

Сейчас в Ярославле
Погода+9°

облачно, без осадков

ощущается как +6

3 м/c,

вос.

 772мм 49%
Подробнее
3 Пробки
USD 83,61
EUR 97,68
Новый ТЦ
Как в Ярославле появился ТРЦ «Рио»
Высотки в спальном районе
Ярославский бренд покорил Россию
Повреждения после атаки БПЛА
Как бюджетно отдохнуть в Плёсе
Новые льготы семья
Роскошный теплоход
Прогноз погоды на неделю
Афиша концертов
Страна и мир Внимание, тревога! По всей России скоро завоют сирены, а эфир на ТВ и радио прервется

Внимание, тревога! По всей России скоро завоют сирены, а эфир на ТВ и радио прервется

Жителей предупредили в МЧС

357
По всему городу завоют сирены и передадут сигнал «Внимание всем!» | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUПо всему городу завоют сирены и передадут сигнал «Внимание всем!» | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

По всему городу завоют сирены и передадут сигнал «Внимание всем!»

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

1 октября по всей стране проведут проверку систем оповещения населения. Люди услышат вой сирен и сигналы тревоги из громкоговорителей, а также по телевизору и радио, предупредили в МЧС России.

«В субъектах России пройдет плановая масштабная проверка систем оповещения населения. В ходе проверки будет произведен запуск электросирен и громкоговорителей, а также проведено замещение эфира обязательных общедоступных теле- и радиоканалов», — написали в Telegram-канале МЧС.

Система оповещения есть во всех городах России. Она необходима, чтобы «своевременно довести сигнал до населения при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Во время срабатывания тревоги, нужно:

  1. Cохранять спокойствие и не паниковать.

  2. Включить телевизор — любой общедоступный канал или радио и прослушать информационное сообщение.

Ближайшая проверка будет плановой, ее проводят регулярно, чтобы «убедиться в работоспособности всех элементов системы оповещения населения и повысить готовность дежурных служб к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации, пояснили в МЧС.

ПО ТЕМЕ
Мария ФилипповаМария Филиппова
Мария Филиппова
Шеф-редактор оперативной редакции
Сигнал Внимание всем Учебная тревога МЧС Сирена оповещения
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY2
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«Потратил три тысячи»: ярославец поделился лайфхаками бюджетного отдыха в Плёсе
Алексей Камкинов
Мнение
«Поддрюкивают детей заранее»: мама пятиклашки возмутилась нелепыми замечаниями школьникам — формально их быть не должно
Анонимный автор
Мнение
О чем никогда не нужно спрашивать ChatGPT, а то будет только хуже. Объясняет эксперт
Сергей Тетюшкин
Главный врач городской больницы №4 Тольятти, хирург, кандидат медицинских наук
Мнение
«Акул здесь можно не бояться»: туристка оценила новый модный курорт — «египетские Мальдивы»
Валерия Богатырёва
Корреспондент
Мнение
«Съездить, конечно, можно, но жить бы я здесь не стал». Российский тренер рассказал о стажировке в Канаде
Даниил Бабенко
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление