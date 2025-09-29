Внимание, тревога! По всей России скоро завоют сирены, а эфир на ТВ и радио прервется

По всему городу завоют сирены и передадут сигнал «Внимание всем!» Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

1 октября по всей стране проведут проверку систем оповещения населения. Люди услышат вой сирен и сигналы тревоги из громкоговорителей, а также по телевизору и радио, предупредили в МЧС России.

«В субъектах России пройдет плановая масштабная проверка систем оповещения населения. В ходе проверки будет произведен запуск электросирен и громкоговорителей, а также проведено замещение эфира обязательных общедоступных теле- и радиоканалов», — написали в Telegram-канале МЧС.

Система оповещения есть во всех городах России. Она необходима, чтобы «своевременно довести сигнал до населения при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Во время срабатывания тревоги, нужно:

Cохранять спокойствие и не паниковать. Включить телевизор — любой общедоступный канал или радио и прослушать информационное сообщение.