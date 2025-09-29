В Ярославле открылся новый торговый комплекс на месте «Аквилона»: что внутри

Открылся торговый комплекс на месте «Аквилона» Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RU

В Ярославле открылся новый торговый центр на месте бывшего торгового комплекса «Аквилон» на улице Труфанова в Дзержинском районе. Пока внутри функционирует только один продуктовый магазин «Пятерочка» — он расположен на первом этаже. Всё остальное пространство затянуто баннерами с надписью «Скоро открытие».

Ранее анонсировалось, что на первом этаже нового торгового центра будут располагаться различные магазины — «Пятерочка», «Мой мясной», «Цветторг», пекарня «Корица», аптека, табачный магазин. На втором этаже должен открыться фитнес-центр «DDХ fitnеss».

Внутри пока начал работать только один магазин Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RU

1 сентября в Инспекции государственного строительного надзора Ярославской области сообщали о завершении строительства этого объекта.

«Все строительно-монтажные работы завершены. Благоустройство территории включает в себя устройство газонов и асфальтобетонного покрытия парковки для автотранспорта посетителей магазина и персонала, в том числе для маломобильных граждан. По результатам проверки нарушений не выявлено. Инспекцией выдано заключение о соответствии объекта капитального строительства требованиям проектной документации», — отметили в инспекции.

Застройщик сообщал, что называться новый торговый комплекс будет «ЯАквилон», однако вывеска с названием пока на здании не появилась.

Напомним, с 2001 до 2023 год на этой площадке работал торговый комплекс «Аквилон». В декабре 2023 года здание снесли. Землю выставили на торги. За право построить новый магазин в этом месте боролось несколько застройщиков. Победителем аукциона стала компания «АСТ». Она предложила самую большую цену за участок — 41,5 миллиона рублей.