НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+8°C

Сейчас в Ярославле
Погода+8°

облачно, без осадков

ощущается как +5

0 м/c,

 768мм 61%
Подробнее
2 Пробки
USD 83,61
EUR 97,68
Повреждения после атаки БПЛА
Как бюджетно отдохнуть в Плёсе
Новые льготы семья
Ярославский бренд покорил Россию
Афиша на выходные
Прогноз погоды на неделю
Необычный питомец
Афиша концертов
Продают памятники
Город «Ищем совершенства»: в Ярославле на Волжской набережной начали благоустройство. Что там делают

«Ищем совершенства»: в Ярославле на Волжской набережной начали благоустройство. Что там делают

Рассказываем, кто проводит работы

73
Что за работы проводят на набережной в Ярославле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЧто за работы проводят на набережной в Ярославле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Что за работы проводят на набережной в Ярославле

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле начали благоустройство у здания концерт-холла «Кино» на Волжской набережной, 4. На территории разрыли лужайку, рядом выгрузили строительные материалы.

На время ремонта участок оградили металлическим забором. В городской администрации рассказали, что работы проводит собственник здания. На огражденной территории установили паспорт объекта. Из информации на нем следует, что заказчиком работ является Baitek Machinery.

В самой компании 20 сентября сообщали, что недавно начали работы по озеленению фасада.

«Мы ищем совершенства во всем! Именно поэтому недавно мы начали работы по озеленению фасада. В результате работ будет увеличена площадь зеленых насаждений и растения получат последующий уход», — говорилось в посте группы «Baitek Machinery / Life» во «Вконтакте».

Фасад здания хотят озеленить | Источник: Baitek Machinery / Life / Vk.comФасад здания хотят озеленить | Источник: Baitek Machinery / Life / Vk.com
В компании показали эскизы благоустройства | Источник: Baitek Machinery / Life / Vk.comВ компании показали эскизы благоустройства | Источник: Baitek Machinery / Life / Vk.com
Растительности на участке станет больше | Источник: Baitek Machinery / Life / Vk.comРастительности на участке станет больше | Источник: Baitek Machinery / Life / Vk.com

По данным сервиса «Контур. Фокус», ООО «Байтек Машинери» прекратила свою деятельность как юридическое лицо в 2017 году. Однако в 2016 году в Ярославле на Волжской набережной, 4 зарегистрировали ООО «Байтек Интернэшнл». Компания занимается торговлей прочими автотранспортными средствами.

Владельцем и директором фирмы является Сергей Пахневич. В 2024 году компания сработала с выручкой в 1,8 млрд.

На Волжской набережной, 4 также зарегистрировано ООО «Байтек Лизинг», образованное в 2011 году. Директором и владельцем тоже является Сергей Пахневич. Фирма занимается финансовой арендой (лизингом/сублизингом).

Выручка компании в 2024 году составила 160,9 млн.

Судя по всему, работы затянулись. Согласно паспорту объекта, благоустройство началось 26 июля 2025 года. Завершить его должны были к 1 сентября 2025 года.

Какие работы проводят на набережной | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКакие работы проводят на набережной | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Какие работы проводят на набережной

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Проход к зданию оградили | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПроход к зданию оградили | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Проход к зданию оградили

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Тем временем в популярном ярославском парке хотят установить бассейн. На него потратят почти четыре миллиона рублей.

ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Благоустройство Подрядчик Собственник
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«Поддрюкивают детей заранее»: мама пятиклашки возмутилась нелепыми замечаниями школьникам — формально их быть не должно
Анонимный автор
Мнение
Бывшая сотрудница банка переехала в Америку, чтобы построить бизнес на волосах. Авторская колонка
Екатерина Мошкова
Мнение
«Мы смеемся, когда слышим, что в России пьют хванчкару»: журналист побывала в Грузии и узнала всю правду о вине
Юлия Дроглева
журналист
Мнение
«Акул здесь можно не бояться»: туристка оценила новый модный курорт — «египетские Мальдивы»
Валерия Богатырёва
Корреспондент
Мнение
«Не скажешь, что ему под 60»: журналистка побывала на концерте Мэрилина Мэнсона. Что ее удивило
Алина Ромашова
Корреспондент
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление