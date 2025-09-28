«Ищем совершенства»: в Ярославле на Волжской набережной начали благоустройство. Что там делают

Что за работы проводят на набережной в Ярославле

В Ярославле начали благоустройство у здания концерт-холла «Кино» на Волжской набережной, 4. На территории разрыли лужайку, рядом выгрузили строительные материалы.

На время ремонта участок оградили металлическим забором. В городской администрации рассказали, что работы проводит собственник здания. На огражденной территории установили паспорт объекта. Из информации на нем следует, что заказчиком работ является Baitek Machinery.

В самой компании 20 сентября сообщали, что недавно начали работы по озеленению фасада.

«Мы ищем совершенства во всем! Именно поэтому недавно мы начали работы по озеленению фасада. В результате работ будет увеличена площадь зеленых насаждений и растения получат последующий уход», — говорилось в посте группы «Baitek Machinery / Life» во «Вконтакте».

По данным сервиса «Контур. Фокус», ООО «Байтек Машинери» прекратила свою деятельность как юридическое лицо в 2017 году. Однако в 2016 году в Ярославле на Волжской набережной, 4 зарегистрировали ООО «Байтек Интернэшнл». Компания занимается торговлей прочими автотранспортными средствами.

Владельцем и директором фирмы является Сергей Пахневич. В 2024 году компания сработала с выручкой в 1,8 млрд.

На Волжской набережной, 4 также зарегистрировано ООО «Байтек Лизинг», образованное в 2011 году. Директором и владельцем тоже является Сергей Пахневич. Фирма занимается финансовой арендой (лизингом/сублизингом).

Выручка компании в 2024 году составила 160,9 млн.