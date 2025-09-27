НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
«Столпотворение людей»: что за толпа собралась в спальном районе Ярославля

«Столпотворение людей»: что за толпа собралась в спальном районе Ярославля

Вместе с ними полиция

В Заволжском районе Ярославля собрались люди | Источник: Подслушано в Ярославле / TelegramВ Заволжском районе Ярославля собрались люди | Источник: Подслушано в Ярославле / Telegram

В Заволжском районе Ярославля собрались люди

Источник:

Подслушано в Ярославле / Telegram

Жители Заволжского района Ярославля утром 27 сентября сообщили о собравшейся на проспекте Машиностроителей толпе.

«Напротив „Авроры“ столпотворение людей. В том числе правоохранительных органов», — написали в соцсетях.

В УМВД России по Ярославской области сообщили, что происшествий в данном месте нет. Идет Крестный ход в честь обретения Чудотворного Яковлевского Креста.

«В XIV веке в пределах Яковлевской слободы (Заволжский район Ярославля) был обретен Чудотворный Яковлевский Крест. Тогда в честь этого события родилась традиция совершать Крестный ход в день Крестовоздвижения. Торжественное шествие проходило по территориям слободы и окрестных поселений», — рассказали в пресс-службе Ярославской епархии.

В советские годы Крестный ход был запрещен. Но в последнее время традиция возродилась.

Ранее мы публиковали, что в связи с проведением Крестного хода будет перекрыта часть улицы 3-й Яковлевской. Ограничение движение здесь заявлено с 10:00 до 13:00.

Толпа Крестный ход
Гость
10 минут
А как же коронавирусные ограничения? Собянин регулярно на них ссылается при отказе в проведении митингов.
