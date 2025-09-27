«Столпотворение людей»: что за толпа собралась в спальном районе Ярославля

В Заволжском районе Ярославля собрались люди Источник: Подслушано в Ярославле / Telegram

Жители Заволжского района Ярославля утром 27 сентября сообщили о собравшейся на проспекте Машиностроителей толпе.

«Напротив „Авроры“ столпотворение людей. В том числе правоохранительных органов», — написали в соцсетях.

В УМВД России по Ярославской области сообщили, что происшествий в данном месте нет. Идет Крестный ход в честь обретения Чудотворного Яковлевского Креста.

«В XIV веке в пределах Яковлевской слободы (Заволжский район Ярославля) был обретен Чудотворный Яковлевский Крест. Тогда в честь этого события родилась традиция совершать Крестный ход в день Крестовоздвижения. Торжественное шествие проходило по территориям слободы и окрестных поселений», — рассказали в пресс-службе Ярославской епархии.

В советские годы Крестный ход был запрещен. Но в последнее время традиция возродилась.