НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+10°C

Сейчас в Ярославле
Погода+10°

облачно, без осадков

ощущается как +7

0 м/c,

 758мм 71%
Подробнее
4 Пробки
USD 83,99
EUR 98,60
Завоют сирены. Когда и почему
Что с теплосетями в регионе
Пожар в пятиэтажке
Ярославский бренд покорил Россию
Бренды возвращается?
Симптомы агрессивного осеннего вируса
Третий мост
Новый авиарейс
Отопление в Ярославле
Коррупция в больнице
Город Ярославцев предупредили о включении сирен. Когда прозвучит сигнал

Ярославцев предупредили о включении сирен. Когда прозвучит сигнал

Сообщили региональные власти

370
В Ярославской области проверят сирены | Источник: Максим Бутусов / E1.RUВ Ярославской области проверят сирены | Источник: Максим Бутусов / E1.RU

В Ярославской области проверят сирены

Источник:

Максим Бутусов / E1.RU

1 октября в Ярославской области пройдет плановая проверка систем оповещения. Звуковые сигналы включат с 10:00 до 12:00. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев 25 сентября.

«Это штатное мероприятие, которое проводится регулярно для поддержания готовности всех служб. Во время проверки будут задействованы сирены и средства массовой информации. Прошу отнестись к этому с пониманием и сохранять спокойствие. Проверка подтверждает надежность системы, которая создана для общей безопасности», — написал у себя в соцсетях глава региона.

Как уточнил губернатор, в регионе с 2022 года выделено более 60 миллионов рублей на развитие систем оповещения. На данный момент введены в эксплуатацию 15 новых комплексов в разных районах области.

«В этом году начата масштабная реконструкция системы оповещения населения. В Ярославле заменили 65 устройств запуска сирен на современное цифровое оборудование, до конца года планируется обновить 28 устройств в Рыбинске», — уточнил Михаил Евраев.

Глава региона также отметил, что регулярные проверки важны для поддержания системы в постоянной готовности. За последние четыре года проведено восемь таких мероприятий.

ПО ТЕМЕ
Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Сирены Проверка систем оповещения
Лайк
TYPE_LIKE1
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
11 минут
как прилетит, так и прозвучит
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Будет рубилово»: болельщик «Локомотива» дал прогноз на матч с ЦСКА
Артем Ушков
блогер
Мнение
Съездила в Крым и не поверила своим глазам — что там восхитило туристку и неприятно удивило
Анастасия Шевякова
журналист 86.RU
Мнение
«Съездить, конечно, можно, но жить бы я здесь не стал». Российский тренер рассказал о стажировке в Канаде
Даниил Бабенко
Мнение
«Не скажешь, что ему под 60»: журналистка побывала на концерте Мэрилина Мэнсона. Что ее удивило
Алина Ромашова
Корреспондент
Мнение
«Красиво, но никакого „вау“»: ярославец попробовал кучу развлечений в Сочи и составил топ лучших
Кирилл Поверинов
фотограф
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление