Ярославцев предупредили о включении сирен. Когда прозвучит сигнал

В Ярославской области проверят сирены Источник: Максим Бутусов / E1.RU

1 октября в Ярославской области пройдет плановая проверка систем оповещения. Звуковые сигналы включат с 10:00 до 12:00. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев 25 сентября.

«Это штатное мероприятие, которое проводится регулярно для поддержания готовности всех служб. Во время проверки будут задействованы сирены и средства массовой информации. Прошу отнестись к этому с пониманием и сохранять спокойствие. Проверка подтверждает надежность системы, которая создана для общей безопасности», — написал у себя в соцсетях глава региона.

Как уточнил губернатор, в регионе с 2022 года выделено более 60 миллионов рублей на развитие систем оповещения. На данный момент введены в эксплуатацию 15 новых комплексов в разных районах области.

«В этом году начата масштабная реконструкция системы оповещения населения. В Ярославле заменили 65 устройств запуска сирен на современное цифровое оборудование, до конца года планируется обновить 28 устройств в Рыбинске», — уточнил Михаил Евраев.