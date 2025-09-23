Мошенники записали тревожное фейковое видео от лица губернатора Ярославской области Михаила Евраева

Мошенники создали фейковое видео с губернатором Ярославской области Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Мошенники создали дипфейк от лица губернатора Ярославской области Михаила Евраева. Об этом 22 сентября сообщили в телеграм-канале «Война с фейками».

На видео якобы глава региона говорит о разрушениях после атаки украинских БПЛА.

«Фейк: Ярославский НПЗ серьезно разрушен после ночной атаки БПЛА, в ближайшее время восстановить предприятие не получится. Об этом заявил губернатор Ярославской области Михаил Евраев. Правда: Ярославский НПЗ продолжает работу. Сообщение о разрушении предприятия — дипфейк», — говорится в посте «Войны с фейками».

Мошенники создали дипфейк с изображением лица Михаила Евраева Источник: Война с фейками / Telegram

Эксперты отметили, что подделку можно опознать по неестественной мимике Михаила Евраева и странному монотонному голосу.

«Донором для дипфейка стала видеозапись, опубликованная 5 октября 2024 года, в которой Михаил Евраев поздравлял педагогов Ярославской области с днем учителя», — рассказали авторы телеграм-канала.

Утром 22 сентября в телеграм-канале губернатора Ярославской области Михаила Евраева было опубликовано сообщение о том, что на подлете к Ярославлю была отражена атака трех украинских беспилотников. В посте было уточнено, что разрушений и пострадавших нет.

«На территории региона могут находиться фрагменты беспилотников, которые важны для следствия. При их обнаружении отойдите на безопасное расстояние и незамедлительно сообщите о местонахождении фрагментов по телефону 112», — говорилось в посте главы региона.