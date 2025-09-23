НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Мошенники записали тревожное фейковое видео от лица губернатора Ярославской области Михаила Евраева

Мошенники записали тревожное фейковое видео от лица губернатора Ярославской области Михаила Евраева

На записи он якобы говорит об атаке БПЛА

261
Мошенники создали фейковое видео с губернатором Ярославской области | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Мошенники создали фейковое видео с губернатором Ярославской области

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Мошенники создали дипфейк от лица губернатора Ярославской области Михаила Евраева. Об этом 22 сентября сообщили в телеграм-канале «Война с фейками».

На видео якобы глава региона говорит о разрушениях после атаки украинских БПЛА.

«Фейк: Ярославский НПЗ серьезно разрушен после ночной атаки БПЛА, в ближайшее время восстановить предприятие не получится. Об этом заявил губернатор Ярославской области Михаил Евраев. Правда: Ярославский НПЗ продолжает работу. Сообщение о разрушении предприятия — дипфейк», — говорится в посте «Войны с фейками».

Мошенники создали дипфейк с изображением лица Михаила Евраева

Источник:

Война с фейками / Telegram

Эксперты отметили, что подделку можно опознать по неестественной мимике Михаила Евраева и странному монотонному голосу.

«Донором для дипфейка стала видеозапись, опубликованная 5 октября 2024 года, в которой Михаил Евраев поздравлял педагогов Ярославской области с днем учителя», — рассказали авторы телеграм-канала.

Утром 22 сентября в телеграм-канале губернатора Ярославской области Михаила Евраева было опубликовано сообщение о том, что на подлете к Ярославлю была отражена атака трех украинских беспилотников. В посте было уточнено, что разрушений и пострадавших нет.

«На территории региона могут находиться фрагменты беспилотников, которые важны для следствия. При их обнаружении отойдите на безопасное расстояние и незамедлительно сообщите о местонахождении фрагментов по телефону 112», — говорилось в посте главы региона.

Оригинальное сообщение губернатора об атаке БПЛА | Источник: Михаил Евраев / Telegram

Оригинальное сообщение губернатора об атаке БПЛА

Источник:

Михаил Евраев / Telegram

Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Комментарии
2
Гость
3 минуты
Представляете , кошмар!
Гость
3 минуты
хорошо хоть в МАХ не выложили, а такая дескридитация.
Читать все комментарии
